M jak miłość, odcinek 1849: Franka zażąda od Pawła totalnej abstynencji. To cena przetrwania ich małżeństwa

„M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko wskazuje na to, że Franka odtrąci Pawła. To on doprowadził do nagłego wyjazdu żony w rodzinne strony, znękanej jego ciągłymi oskarżeniami o zdradę ze szwagrem – jego własnym bratem (Marcin Mroczek). Zduńska ma go już dość.

Franka będzie chciała rozwieść się z Pawłem w 1849. odcinku „M jak miłość”

W 1849. odcinku „M jak miłość”, kiedy Franka nie wróci na noc do domu Jędrka Gutowskiego (Piotr Majerczyk), Paweł uzna, że ponosi za to winę. Zduński będzie już wtedy w Bukowinie. Będzie wniebowzięty, gdy rano Franka zjawi się cała i zdrowa. Ale mina szybko mu zrzednie, kiedy ona od razu zażąda rozwodu. Nie będzie widzieć żadnej szansy dla nich po jego wszystkich podejrzeniach i braku zaufania.

W 1849. odcinku „M jak miłość” Franka postawi Pawłowi ultimatum

W 1849. odcinku „M jak miłość” Paweł przyzna ciężarnej France we wszystkim rację, byle zatrzymać ją przy sobie. Będzie się usiłował tłumaczyć zagubieniem i błagał o ostatnią szansę. Franka postawi mu jeden warunek, bez spełnienia którego nie ma mowy o ich wspólnej przyszłości – jego totalną abstynencję. Paweł musi całkowicie zrezygnować z alkoholu już do końca życia. Tymczasem Franka nie wróci do Warszawy - zostanie w górach na jakiś czas.