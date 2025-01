M jak miłość, odcinek 1845: Uzależniony Paweł zniszczy życie sobie, żonie i dziecku? Franka na to nie pozwoli – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Dla niej Nadia to jej córka, a on nie ma nic do powiedzenia! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845. odcinku „M jak miłość” podejrzenia Pawła doprowadzą do dramatu. Niestety, niechcący Piotrek (Marcin Mroczek) tylko doleje oliwy do ognia dopytując o to, w jakich „okolicznościach” został „zmajstrowany kolejny Zduński”. Podchmielony Paweł zasugeruje, że to dziecko brata.

W 1845. odcinku „M jak miłość” Franka będzie mieć dość pijanego męża

W 1845. odcinku „M jak miłość” po „występie” w bistro podpitego Pawła Franka nie wytrzyma i wybiegnie na zaplecze. Znajdzie ją tam Marysia. Franka odmówi powrotu na salę. Zaniepokojona teściowa zapyta o Pawła:

- Od kiedy pije?

Franka odpowie, że nie wie dokładnie, kiedy to się zaczęło, ale że już od kilku dni czuje od męża alkohol. Kiedy Piotrek zaoferuje France, że zawiezie ją na Deszczową do ich domu, dopóki Paweł nie wytrzeźwieje, przeleje to czarę goryczy. Zgnębiona dziewczyna pobiegnie po swoje rzeczy i zdecyduje się wyjechać w góry, w swoje rodzinne strony.

W 1846. odcinku „M jak miłość” pijany Paweł zadręczy ciężarną Frankę

Franka ucieknie przed Pawłem na Podhale, ale nawet tam nie zazna spokoju. W 1846. odcinku "M jak miłość" jej mąż w Warszawie pogrąży się w pijaństwie, a ich mieszkanie zamieni chlew. Po pijanemu będzie dzwonił do Franki i nękał ją oskarżeniami.