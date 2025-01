M jak miłość, odcinek 1846: Paweł zadręczy Frankę po jej odejściu! Będzie wydzwaniał do żony po pijanemu z pretensjami – ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1846: Rogowski przywiezie rannego Pawła do Grabiny! Po bójce z bratem będzie potrzebował pomocy - WIDEO, ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 04.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” kolacja w bistro, mająca być celebracją rocznicy ślubu Franki i Pawła, skończy się katastrofą. Podejrzenia wezmą górę nad zaufaniem i miłością. Piotrek nie powściągnie języka i zacznie niefortunnie dopytywać brata, w jakich „okolicznościach” został „zmajstrowany kolejny Zduński”, a Kindze (Katarzyna Cichopek) nie uda się go powstrzymać. W rezultacie pijany Paweł da wszystkim do zrozumienia, że jego żona go z nim zdradziła. Wszyscy oniemieją, a Franka wyjdzie z bistro.

W 1846. odcinku „M jak miłość” Franka wróci na Podhale

W 1846. odcinku „M jak miłość” Franka będzie już w górach. Tam, na swoim rodzinnym Podhalu, będzie szukać ukojenia i wyciszenia po niewybaczalnych oskarżeniach męża. Zatrzyma się u stryja Jędrka Gutowskiego, a wielkie wsparcie otrzyma od teściowej (Małgorzata Pieńkowska), dla której zdrowie przyszłej wnuczki, czy też wnuka, będzie bardzo ważne.

W 1846. odcinku „M jak miłość” pijany Paweł nie da France spokoju

W 1846. odcinku „M jak miłość” nawet na Podhalu Paweł nie da France spokoju. Pogrąży się w piciu – nie pierwszy raz w życiu – i po dwóch tygodniach od wyjazdu żony zacznie ją nękać telefonami. Pijany, będzie wciąż i wciąż obrzucał ją oskarżeniami:

- Kiedy ty zamierzasz wrócić do Warszawy?

- Przecież ty jesteś pijany!

- A ty? Ty byłaś trzeźwa, jak się zabawiałaś z moim bratem na weselu w górach?

Marysia będzie pocieszać Frankę, coraz bardziej wściekła na syna, który niszczy życie sobie i innym. Tak jak reszta rodziny – Kinga, Piotrek, Barbara (Teresa Lipowska) - stanie po stronie Franki.