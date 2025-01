M jak miłość, odcinek 1845: Pijany Paweł oskarży Frankę o zdradę. Kolacja rocznicowa zamieni się w cyrk

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zachowanie Pawła zadziwia. Chciał dziecka tak samo jak jego żona. Przez lata nie udawało się im zostać rodzicami. A kiedy się udało, Zduński nabrał przekonania, że to dziecko brata. Lekarka z kliniki, która zawyrokowała o jego niepłodności, sama mu powie, że takie rzeczy same się nieraz korygują, ale on wyjdzie z jej gabinetu z miną na kwintę. Pani doktor odprowadzi go do drzwi zniesmaczonym wzrokiem.

W 1845. odcinku „M jak miłość” rocznica ślubu Franki i Pawła skończy się awanturą

W 1845. odcinku „M jak miłość” Paweł jeszcze bardziej pogrąży się w swoich podejrzeniach. Kiedy tak utracił wiarę we Frankę…? Przecież nigdy nie dała mu powodów do braku zaufania. Na weselu w Bukowinie to Piotrek ją pocałował i na tym się skończyło. Nadejdzie kolejna rocznica ślubu Franki i Pawła, ale z powodu jego pretensji dojdzie na niej do strasznej awantury małżonków. Smutne zakończenie pięknego wydarzenia...

W 1845. odcinku „M jak miłość” Paweł urządzi cyrk podczas uroczystego obiadu

W 1845. odcinku „M jak miłość” podejrzliwy Paweł zacznie nadużywać alkoholu. Bez niego nie będzie w stanie stawić czoła rzeczywistości, w której Franka – według niego – nosi dziecko jego brata. Najbliższa rodzina spotka się na uroczystym obiedzie w bistro, by świętować kolejną rocznicę ich ślubu. Ale tu też Paweł zawiedzie na całej linii. Upije się i ogłosi wszem i wobec, że żona go zdradziła z Piotrkiem. Goście będą wstrząśnięci i zażenowani, a Franka upokorzona...