M jak miłość, odcinek 1840: Lekarka Franki zawstydzi Pawła. Wytknie mu, że nie cieszy się z ciąży żony - ZDJĘCIA

W 1840. odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) będzie cały czas myślał o diagnozie, jaką wystawiła mu klinika leczenia bezpłodności. Skoro jest bezpłodny, to z kim Franka (Dominika Kachlik) zaszła w ciążę…? Jego reakcja będzie ranić żonę. Zduński pójdzie w końcu do kliniki, by osobiście zapytać o swój przypadek. Reakcja lekarki, zdziwionej jego rozczarowaniem ciążą Franki, której przecież pragnął, zawstydzi go...