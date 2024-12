M jak miłość, odcinek 1839: Paweł zacznie martwić się o zdrowie Franki. Będzie pewien choroby żony

„M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Od czasu wesela Jędrka Gutowskiego (Piotr Majerczyk) z Hanką (Elżbieta Firek) sytuacja w związku Franki i Pawła jest napięta, chociaż małżonkowie wyjaśnili sobie, że do niczego między nią a jego bratem nie doszło. Pomimo pozornie dobrej atmosfery w głowie Pawła kłębią się różne myśli. W efekcie Franka i Piotrek są świadkami jego huśtawki nastrojów.

W 1839. odcinku serialu „M jak miłość” Franka powie Pawłowi, że jest w ciąży

W 1839. odcinku „M jak miłość” Franka zdecyduje się wziąć udział w półmaratonie, z którego dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. Badania kontrolne przed takim wydarzeniem są obowiązkowe dla wszystkich uczestników. Ponieważ Zduńska od jakiegoś czasu czuje się inaczej niż zwykle, podzieli się z lekarzem swoimi odczuciami. Będzie zdziwiona, kiedy dowie się, że to może być ciąża. Kupi więc test ciążowy, który pokaże, że rzeczywiście tak jest. A przecież Paweł jest bezpłodny! Franka będzie zupełnie skołowana. Paweł, bacznie obserwujący żonę, zapyta ją o samopoczucie - zauważy, że żona jest blada i zdenerwowana. Franka z wahaniem odpowie mężowi, że jest w ciąży,

Franka wpadnie w rozpacz z powodu wątpliwości Pawła w "M jak miłość"

Kiedy Paweł dowie się, że Franka jest w ciąży, zacznie podejrzewać, że ojcem może być Piotrek, skoro on jest bezpłodny. Będzie uporczywie dopytywał żonę, co zaszło, a to mocno ją zrani. Franka załamie się i poszuka ratunku u teściowej w Grabinie. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zatrzyma ją tam w 1840. odcinku serialu „M jak miłość”. W klinice, która orzekła jego bezpłodność, Paweł nie dowie się niczego konkretnego. Marysia wezwie go do siebie i zgani za wyrzuty, jakie czynił żonie. Każe mu ją przeprosić sugerując jednocześnie, że to wcale nie musi załatwić sprawy, bo krzywdzących słów czasem nigdy się nie zapomina.