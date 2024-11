M jak miłość, odcinek 1834: Piotrek bezlitosny dla brata. Obmówi Pawła przed Franką

W 1834. odcinku „M jak miłość” nikt nie zrozumie cierpienia Pawła

W 1834. odcinku „M jak miłość” obydwie pary Zduńskich wciąż będą jeszcze żyć wydarzeniami na góralskim weselu stryja Franki (Dominika Kachlik), Jędrka Gutowskiego (Piotr Majerczyk) z Hanką (Elżbieta Firek). Pomimo wyjaśnienia sytuacji, do jakiej doszło w trakcie mocno zakrapianej alkoholem imprezy – kiedy Piotrek pocałował żonę Pawła – atmosfera między braćmi będzie daleka od dobrej. Pogorszą ją jeszcze weselne zdjęcia, na których Paweł zobaczy Frankę obejmowaną przez Piotrka. W rezultacie zrobi się nieprzyjemny i dla brata i dla żony. Piotrek nie zrozumie, że chodzi o to, co zrobił na weselu i że brat cały czas ma do niego żal. W rozmowie z nim Franka przyzna, że też nic nie rozumie i nie wie, dlaczego Paweł nie odzywa się do niej.

W 1834. odcinku „M jak miłość” Piotrek będzie się naśmiewał z Pawła

W 1834. odcinku „M jak miłość” Piotrek zażartuje z Pawła, ale jego dowcipy nikogo nie rozbawią. W rozmowie z Franką zawyrokuje, że brat przechodzi andropauzę i za szybko się starzeje. Doda też, niepotrzebnie, że zawsze miał w życiu więcej szczęścia:

- I dziewczyny bardziej mnie lubiły… - nie przestanie się przechwalać. Kinga postanowi wziąć szwagra w obronę tłumacząc zachowanie Pawła jego gorszym dniem. Ale Franka wreszcie pojmie, że jej mąż ma większe problemy i może chodzić o coś poważniejszego...

To nie pierwsza scysja między braćmi bliźniakami w serialu „M jak miłość”

Piotrek i Paweł nie pierwszy raz drą ze sobą koty. Kilka lat temu ich braterska relacja omal nie rozsypała się jak domek z kart po tym, jak wracający z USA mecenas Zduński zobaczył Kingę z Pawłem w sytuacji, którą uznał za dwuznaczną. Przez jakiś czas nie było pewne, czy między Zduńskimi znowu będzie jak dawniej...

(wypowiedź za: Swiatseriali.interia.pl)

„M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2