M jak miłość, odcinek 1840: Ciężarna Franka ucieknie przed mężem do Grabiny! Paweł zrani ją do żywego - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł zarzuci France, że to nie z nim jest w ciąży

W 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie już wiedział, że jego żona jest w ciąży, ale wcale nie będzie się z tego cieszył. Wręcz przeciwnie – będzie wściekły sądząc, że to dziecko brata, rezultat upojnej nocy na góralskim weselu Hanki (Elżbieta Firek) i Jędrka (Piotr Majerczyk) w Bukowinie.

W pierwszej kolejności w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie jednak miał pretensje do Franki, że nie przekazała mu wyników badań świadczących o jego bezpłodności. Musiał się o nich dowiedzieć bezpośrednio, odbierając telefon z kliniki. Żona wytłumaczy mu, że zataiła przed nim prawdę, by się nie obwiniał i że zrobiła to z miłości. Ale to rzuci jeszcze gorsze światło na sprawę, bo Paweł tylko się upewni w swojej teorii spiskowej, że prawdziwym powodem było ukrycie faktu, że zaszła w ciążę ze szwagrem i próba wmówienia mu, że to jego, Pawła, dziecko. Powie France o tym, a ona nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy:

-To jakiś żart? Powiedz, że żartujesz!

- Po prostu pytam. W tej sytuacji chyba mam prawo wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się na weselu w Bukowinie? Chcę wiedzieć, co zaszło pomiędzy tobą a moim bratem – Paweł zażąda wyjaśnień, choć w głowie już sobie ułożył całą historię.

W 1840 odcinku "M jak miłość" Franka posłucha Marysi i zostanie w Grabinie

Wstrząśnięta zarzutami Pawła i zraniona Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" postanowi pojechać do teściowej do Grabiny – na Pawła nie będzie mogła patrzeć. Wypłacze się Marysi wylewając razem z łzami cały swój żal na to, że mąż tak niesprawiedliwie ją potraktował, chociaż nigdy nie dała mu powodu do podejrzeń. Mama Pawła poradzi jej, by zatrzymała się u niej w domu i odpoczęła:

- Sama nie wiem. To niczego nie rozwiąże – odpowie łkając Franka.

- Ale przynajmniej poczujesz się trochę lepiej! Chodź, pościelę ci w pokoju Basi – zaproponuje zgnębionej dziewczynie.

Czy tę sytuację da się jeszcze naprawić? Czy to początek końca małżeństwa Zduńskich?