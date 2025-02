M jak miłość, odcinek 1850: Kama nie wezwie pomocy do tracącej przytomność Martyny. Zadzwoni gdzie indziej

„M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do życia Martyny powróciła bolesna pustka, taka sama, jakiej źródłem stała się rok wcześniej żałoba po mężu zmarłym tragicznie w Alpach. Na nic regularne spotkania AA. Zaczęła znowu pić...

Martyna będzie potrzebowała pomocy w 1850. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna upije się i straci nad sobą kontrolę. Zacznie w kompulsywny sposób wysyłać Marcinowi ich wspólne zdjęcia, które już nic przecież dla niego nie znaczą. To będzie dowód na to, że nie pogodziła się z tym, że się z nią rozstał, choć twierdziła w rozmowie z Agatą (Lidia Pronobis), że rozumie jego powody i już się z tym pogodziła. Marcin powie o zdjęciach Kamie, ale ona – teraz już chorobliwie o niego zazdrosna – odwiedzie go od skontaktowania się z Wysocką. Niestety, fotografie obejrzą również jego dzieci. Z tego powodu Kama się wścieknie i wybierze do leśniczówki.

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Kama nie zadzwoni po pogotowie

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Kama zastanie Martynę na wpół przytomną po wielu godzinach picia. Będzie potrzebowała pomocy, ale zabroni ją wezwać. I Kama jej posłucha! Sama będzie próbowała podłączyć kroplówkę. W końcu zadzwoni po Marcina...