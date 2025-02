M jak miłość, odcinek 1850: Iwona z Anetą nakryją Aleksandrę. Będzie musiała się wytłumaczyć

M jak miłość, odcinek 1849: Nadia obwini się za dramat Julii. Pojedzie do szpitala z prezentem

Aleksandra poznała Erwina jeszcze lepiej nad Zalewem Zegrzyńskim, dokąd zabrał ją stryj Kamy (Michalina Sosna). Przygotował dla niej smaczną niespodziankę – rozpieścił owocami, gorącą czekoladą i… zapiekanką. Ale kiedy spostrzegł przechadzających się nieopodal Kamę i Marcina (Mikołaj Roznerski), Chodakowska nalegała, by się im nie pokazali.

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra będzie nadal ukrywać swój romans przed światem

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra nie zmieni zdania w sprawie nieujawniania swojego związku z Erwinem. Będzie chciała zachować tę część swojego życia tylko dla siebie najdłużej jak się da, zanim pojawią się zdziwione spojrzenia i dociekliwe pytania. Erwin nie będzie tym zachwycony, obawiając się, że to dowód na to, iż Chodakowska nie traktuje ich relacji wystarczająco poważnie.

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra i Erwin zostaną przyłapani

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” plan Aleksandry utrzymania romansu z Erwinem w sekrecie zostanie zagrożony. Chodakowska poprosi ukochanego o pomoc w wymianie zamka w drzwiach Makarenki. Uroczy stryj Kamy zwróci uwagę Iwony. Zacznie ona namawiać Chodakowską, by się z nim umówiła na randkę. Będzie nieświadoma, że wymiana zamka to jej początek, a na Aleksandrę będzie czekać w ich kawiarni romantyczna kolacja, przygotowana przez niego. I akurat w chwili, kiedy oboje zaczną się w Makarence całować, wejdą tam Iwona z Anetą. Nie będą przygotowane na taki widok! Aleksandra zacznie się tłumaczyć, ale czy będzie wiarygodna? Czy to już tego wieczora tajemnica Chodakowskiej i Erwina przestanie nią być…?