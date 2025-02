M jak miłość, odcinek 1849: Święcicki wyprze się ataku na Magdę. Załatwi sobie alibi

„M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP

Dima nie odstąpi od łóżka Julii, rannej po zepchnięciu jej do rzeki przez Święcickiego. Napastnik od razu ją wyciągnął, kiedy zorientował się, że to nie Magda. Niestety, jej stan będzie ciężki.

Nadia obwini się za atak na Julię w 1849. odcinku serialu „M jak miłość”

To Nadia (Mira Fareniuk) uprosiła Magdę, by zaprosiła Julię na ognisko do Siedliska. W 1849. odcinku „M jak miłość” Julia trafi do szpitala przez Święcickiego, a dziewczynka poczuje się winna. Zrobi dla Malickiej prezent i razem z Magdą zawiezie go jej do szpitala.

W 1849. odcinku „M jak miłość” Święcicki zapewni sobie alibi

W 1849. odcinku „M jak miłość” na drugi dzień po ataku na Julię Andrzej zacznie się domyślać, że Święcickiemu nie chodziło o nią, ale o Magdę. Skojarzy uporczywe odcinanie prądu pensjonatowi z animozjami, jakie żona ma z sąsiadem Kacpra, który bezprawnie przesunął ogrodzenie jego posesji. Dlatego powie o swoich przypuszczeniach Natalce. Doda, że Święcickiego musiała zmylić czerwona przeciwdeszczowa peleryna Magdy, którą Julii wręczył Dima (Michaił Pszeniczny), by na wieczornym spacerze ochroniła ją przed chłodem. Natalia potraktuje domysły Budzyńskiego poważnie i porozmawia ze Święcickim. On zapewni sobie alibi – że niby oglądał mecz z kolegą. Andrzej w nie nie uwierzy. I na wypadek, gdyby napaść mu się upiekła, zacznie przemyśliwać o zapewnieniu pensjonatowi profesjonalnej ochrony.