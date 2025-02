M jak miłość, odcinek 1849: Nadia obwini się za dramat Julii. Pojedzie do szpitala z prezentem

„M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 07.02.2025, o godz. 20.55 w TVP

Nadia nie chce żadnych zmian w swoim życiu w serialu „M jak miłość”. Jest szczęśliwa mieszkając z Magdą i Andrzejem (Krystian Wieczorek). Obawia się, że Julia ma być jej „nową mamą” i chce zostać na zawsze z Budzyńską.

Nadia zbuntowała się przeciw Dimie w serialu „M jak miłość”

Nadia za bardzo przywiązała się do Magdy i nie jest gotowa na nową partnerkę u boku ojca. Kiedy Dima podjął decyzję o przeprowadzce z Siedliska do wynajętego domu, nie chciała o tym słyszeć. W 1848. odcinku „M jak miłość” Julia zadeklaruje, że nie będzie się wtrącać w relacje dziecka z Budzyńską.

W 1849. odcinku serialu „M jak miłość” Nadia da Magdzie specjalny prezent

Nadia coraz bardziej przekonuje się do Julii. Nie to, by kiedykolwiek wcześniej jej nie lubiła. Tylko nie myślała o niej w kategoriach macochy. Zauważyła, że jej tata bardzo lubi Malicką – i dlatego poprosiła Magdę, by zaprosiła ją na ognisko do Siedliska - ale nie zdawała sobie sprawy, że jego uczucia dla prawniczki są bardzo poważne. W 1849. odcinku „M jak miłość” Julia trafi do szpitala po ataku Święcickiego, który pomyli ją ze znienawidzoną Budzyńską. Nadia poczuje się winna temu, że Malicka będzie w ciężkim stanie przez to, że nalegała na jej uczestnictwo w pieczeniu kiełbasek – po to, by zrobić przyjemność ojcu. Będzie jej bardzo żal Julii i zrobi dla niej specjalny magnes z koniczynką. Zawiezie go jej do szpitala z Magdą, która nie przestanie pocieszać dziewczynki i zapewniać, że nie powinna się obwiniać. Malicka bardzo się ucieszy z prezentu.

