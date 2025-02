M jak miłość, odcinek 1849: Dima powie Magdzie prawdę o swoich uczuciach. Liczy się tylko ona

„M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP

Miesiąc wcześniej w serialu „M jak miłość” Dima opowiedział Magdzie o swojej miłości do niej. Wyznał wówczas, że zrobiłby dla niej wszystko...

Dima wyznał Magdzie miłość w 1842. odcinku „M jak miłość”

Kiedy Dima wrócił z wakacji z córką i Julią, zdobył się na bardzo osobiste wyznanie. Powiedział Magdzie, że kochał w życiu tylko dwie kobiety - żonę i ją, wiedząc, że nie miał prawa nawet o niej myśleć. Teraz wszystko się zmieni… Dima chce się wyprowadzić z Siedliska, by wynająć dom i zamieszkać w nim z córką i w końcu także z Julią. Nadia nie chce o tym słyszeć, więc lekarz poprosi Budzyńską, by przekonała ją do jego planu.

W 1849. odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, kogo kocha Dima

W 1849. odcinku „M jak miłość” Dima będzie czuwał przy łóżku Julii rannej w wyniku ataku Święcickiego (Artur Paczesny). Przez czerwoną pelerynę wróg Magdy weźmie bowiem Malicką za nią i zepchnie do rzeki. Po czym - widząc swoją pomyłkę - przerażony sam ją wyciągnie na brzeg. Julia trafi do szpitala z urazem głowy. Budzyńska przywiezie tam Nadię, za co podziękują jej i jej tata i Malicka. Gdy Magda i Dima zostaną sami, on poczuje, że musi jej wyznać prawdę o swoich uczuciach, które bardzo się zmieniły od czasu, kiedy ostatni raz rozmawiali na ten temat. Wypadek Julii – jak to często bywa w takich sytuacjach – uświadomi mu, jak bardzo jest dla niego ważna. Lęk przed jej utratą udowodni, że ją kocha. Dima powie więc o tym Magdzie. A także o tym, że teraz jest już dla niego tylko jak siostra. Czy Budzyńska poczuje małe, maleńkie ukłucie zazdrości, czy ulgę, że wreszcie przestanie być miłosnym marzeniem lekarza…?