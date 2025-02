M jak miłość, odcinek 1848: Prośba Dimy urazi Magdę. Będzie musiała postąpić wbrew sobie – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP

Nadia nie zgodziła się na wyprowadzkę z Siedliska. Zareagowała złością, kiedy tylko usłyszała o takim planie swojego ojca. A jemu chodzi jedynie o wprowadzenie się z córką do domu przy tej samej ulicy.

W 1848. odcinku „M jak miłość” Magda będzie zła na Dimę

W 1848. odcinku „M jak miłość” Dima podziękuje Magdzie za zaproszenie Julii (Marta Chodorowska) na ognisko, co Malicka zawdzięcza Nadii, chcącej zrobić tacie przyjemność. Ale naburmuszona Magda nawet mu nie odpowie. Zdenerwowany Dima będzie liczył, że podziękowanie przygotuje dobry grunt pod prośbę, którą zaraz wystosuje do Budzyńskiej. To się nie uda, a prośba będzie dla Magdy trudna do przełknięcia.

W 1848. odcinku „M jak miłość” Magda wkurzy się prośbą Dimy

W 1848. odcinku „M jak miłość” Dima zbierze się wobec Magdy na odwagę i zagai:

- Pamiętasz naszą rozmowę o przeprowadzce? Na dłuższą metę Nadia i ja nie damy rady ciągnąć tego w ten sposób.

I znowu nic poza zagadkowym chrząknięciem. Magda nie przerwie nacinania kiełbasy na ognisko i nawet nie spojrzy na Dimę.

- Nadia nie chce o tym słyszeć, ale gdybyś ty ją przekonała… - Dima nie dokończy, bo Magda gwałtownie mu przerwie:

- Ja mam ją jeszcze przekonywać, żeby się wyprowadziła z tego domu?! Sporo ode mnie wymagasz.

- Proszę cię o to, bo tylko ciebie ona posłucha – Dima dokończy rozmowę i odejdzie, mając dosyć błagania Budzyńskiej.