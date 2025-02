M jak miłość, odcinek 1847: Samotność znowu zawładnie życiem Martyny. Zacznie wspominać męża i wróci do picia – ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1850: Iza zdradzona przez Radka wyżali się Kamie. Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin rozstał się z Martyną, ale ona nie ma o to do niego żalu. Rozumie, że to było nieuniknione – jego powrót do rodziny i do Kamy (Michalina Sosna). Powiedziała mu, że zawdzięcza mu powrót do trzeźwości i niczego nie żałuje.

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub pomoże Martynie w sprawach domowych

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna spotka Jakuba w komisariacie. Obydwoje – osobno – będą składać zeznania w sprawie okoliczności zabójstwa Roberta (Kamil Drężek). Wymiana uprzejmości, pytania co słychać… Na komendzie będzie Wysockiej towarzyszyć Agata (Lidia Pronobis), która jednak szybko będzie musiała ją opuścić, otrzymawszy ważny telefon. To od niej Kuba dowie się o tym, że lekarka jest przygnębiona i boryka się z przyziemnymi, na pozór, problemami, jak utarczki z oszukującym ją serwisantem (Karol Kopiec) z firmy, gdzie Martyna kupiła pompę ciepła. Dżentelmen w każdym calu – Karski postanowi odwieźć ją do leśniczówki i rozmówić się z nieuczciwym „ekspertem”. Potem Wysocka zostanie sama…

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna zacznie znowu pić

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” po wyjściu Jakuba Martyna wyjątkowo dotkliwie odczuje ukłucie samotności. Wróci dojmująca pustka, jaka doskwierała jej po tragicznej śmierci męża Jerzego w Alpach, spotęgowana opuszczeniem jej przez Marcina. Znowu będzie jak dawniej – smutno, mrocznie, źle… Przypominanie sobie szczęśliwych chwil będzie miało odwrotny efekt – w porównaniu z nimi rzeczywistość wyda się jej jeszcze gorsza. Będzie myśleć i o Chodakowskim i o Jerzym, którego ostatnie słowa do niej przez telefon wrócą z ogromną siłą:

- Jutro atakujemy szczyt. Trzy tysiące buziaków, skarbie. Będę o tobie śnił.

Martyna poczuje, że nie da rady, że dłużej nie wytrzyma. Pozytywny rezultat wielokrotnych spotkań Anonimowych Alkoholików trafi szlag. Kompletnie rozbita, wyjmie z szafki butelkę alkoholu i zacznie znowu pić...