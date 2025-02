M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1846: Pijany Paweł zadręczy Frankę po jej odejściu! Zadzwoni do żony z pretensjami - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1846 odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) zacznie pić do nieprzytomności! Jego upadek będzie widzieć cała rodzina, ale nikomu, na razie, nie uda się wyperswadować mu jego podejrzeń wobec Franki (Dominika Kachlik). A ona, nie mogąc dłużej go znieść, wyjechała w góry do rodzinnej Bukowiny do stryja (Piotr Majerczyk). Ale nawet tam ciężarna Franka w 1846 odcinku "M jak miłość" nie będzie mieć chwili spokoju, nękana telefonami przez pijanego męża, wciąż insynuującego jej zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek).