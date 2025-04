M jak miłość, odcinek 1869: Podstęp Hani nie zadziała. Natalka i Bartek nigdy nie będą razem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hania w 1869 odcinku "M jak miłość" nie przestanie dążyć do tego, żeby Bartek był z Natalką, bo doskonale wie o tym, że jej mama jest skrycie zakochana w wujku. Ale na drodze do realizacji planu Hani wciąż będzie stała Dorota (Iwona Rejzner), której przecież Lisiecki nie przestał kochać.

Bartek w 1869 odcinku "M jak miłość" wpadnie w zasadzkę Hani

Zanim dojdzie do spotkania małżonków w finale 1869 odcinka "M jak miłość" Bartek wpadnie w zasadzkę córki Natalki. 10-latka jest na tyle sprytna, że wie jak podejść wujka, który nie potrafi jej niczego odmówić. Zaciągnie Bartka do domu, gdy ten o poranku wpadnie tylko z krótką wizytą do leśniczówki, przekona go, żeby zrobił jej śniadanie, zagrał w warcaby i spędził z nią ranek, bo akurat Natalia będzie odsypiała nocny dyżur na posterunku policji w Lipnicy.

- Powinieneś do nas częściej wpadać! Albo w ogóle tutaj zamieszkać! - rzuci nagle Hania do Bartka, który będzie nieco zmieszany propozycją córki Natalki.

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Natalka w 1869 odcinku "M jak miłość" odkręci to, co Hania powie Bartkowi o wspólnym mieszkaniu

Zawstydzona Natalka w 1869 odcinku "M jak miłość" szybko pozbędzie się Hani z kuchni, by odkręcić to, co jej córka nagada wujkowi. Da Bartkowi wyraźnie do zrozumienia, że nie liczy na nic więcej. Poruszy też z przyjacielem temat Doroty. Niespodziewanie Lisicki wyzna Natalii, że widział Dorotę, że żona do niego dzwoniła!

W 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek przyzna się Natalce, że Dorota wróciła

- Przepraszam cię...

- Za co?

- Hania chce mi ułożyć życie tak jak ona to widzi, a nie jest już małym dzieckiem i powinna zrozumieć, że... Zresztą nieważne. Co to za sprawa?

- A jak ty się masz?

- Różnie. Czasami jest ok, a czasami chodzę po ścianach... Nie będziesz mnie miała za wariata, jak ci coś powiem?

- Spróbuj, sprawdź mnie...

- Pamiętasz, jak kiedyś przyszedłem któregoś wieczoru do was na pizzę?

- Wyglądałeś wtedy, jakbyś zobaczył ducha.

- No, właśnie tak było... Widziałem Dorotę. Na przejściu. Zatrzymałem się, pobiegłem za nią. Oczywiście jej nie znalazłem, ale potem dzwonił do mnie zastrzeżony numer i to była Dorota... Znaczy, nie odezwała się, ale ja byłem święcie przekonany. Jestem pewien, że to była Dorota!

Hania nie odpuści w 1869 odcinku "M jak miłość", by połączyć Natalkę i Bartka

Wieczorem w 1869 odcinku "M jak miłość" Hania zacznie naciskać na Natalkę w sprawie Bartka. Jakby 10-latka mogła decydować o tym, czy jej matka i wujek będą razem.