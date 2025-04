Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Krystyna zginie w wypadku? Jaworski będzie przekonany, że jego żona miała groźny wypadek - ZDJĘCIA

W 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna Jaworska (Hanna Bieluszko), zmagająca się z zaawansowaną chorobą Alzheimera, zniknie bez śladu podczas zwykłego spaceru po osiedlu. Jej mąż Krzysztof Jaworski (Jacek Kałucki), na chwilę spuści ją z oka i w tym czasie wydarzy się coś, co doprowadzi do potężnej paniki. W 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie usłyszą huk samochodu i zobaczą spanikowanego Jaworskiego! Czy Krystynie wydarzy się coś złego? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.