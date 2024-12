M jak miłość, odcinek 1834: Magda pobita! Nieobliczalny sąsiad rzekomo zaatakuje Budzyńską, a sprawa trafi na policję - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1834 odcinku "M jak miłość" dowie się od Kacpra o nieuczciwych działaniach jego sąsiada, Święcickiego, który bezprawnie przesunął ogrodzenie, zawłaszczając część jego posesji. Zdeterminowana, by pomóc, Budzyńska uda się na miejsce, gdzie zauważy przesunięte słupki graniczne.

Przechodząc przez ogrodzenie, przypadkowo Magda w 1834 odcinku "M jak miłość" rozerwie swoją bluzę na ostrym pręcie, co spowoduje drobne krwawienie. W tym momencie pojawi się agresywny sąsiad, oskarżając Magdę o wtargnięcie na jego teren…

Magda pobita przez agresywnego sąsiada w 1834 odcinku "M jak miłość" ?

W 1834 odcinku "M jak miłość" między Magdą a Święcickim dojdzie do ostrej wymiany zdań. Budzyńska zarzuci mu manipulacje przy granicach działki, na co mężczyzna zareaguje wybuchem złości, twierdząc, że to kłamstwo.

Awantura w 1834 odcinku "M jak miłość" przybierze na sile, a na miejsce zdarzenia przybiegną po chwili Kacper i Tadeusz Bartłomiej Nowosielski. Magda, wskazując na rozerwaną bluzę i krew, oskarży sąsiada o atak, żądając wezwania policji. Święcicki zaprzeczy, ale dowody będą przemawiać na jego niekorzyść.

Interwencja policji w 1834 odcinku "M jak miłość". Święcicki zatrzymany?

W 1834 odcinku "M jak miłość" sytuacja eskaluje do tego stopnia, że na miejsce zostanie wezwana policja. Magda złoży zeznania przeciwko Święcickiemu, co może mieć poważne konsekwencje prawne dla niego. Czy Budzyńska skutecznie doprowadzi do ukarania nieuczciwego sąsiada? A może Święcicki znajdzie sposób, by wywinąć się z opresji?

Magda po raz kolejny pokaże swoją determinację i gotowość do walki o prawdę. Jej zaangażowanie w pomoc Kacprowi i konfrontacja z niebezpiecznym sąsiadem będą świadczyć o jej niezłomnym charakterze. Czy jej działania przyniosą oczekiwany skutek? Czy Święcicki poniesie konsekwencje swoich czynów? Przekonamy się niebawem!

