M jak miłość, odcinek 1836: Magda wścieknie się, gdy dowie się o romansie Julii i Dimy. Chciała jej odebrać Andrzeja, a teraz zabierze Nadię - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Julia w 1836 odcinku "M jak miłość" znów zburzy spokój Magdy i Andrzeja w siedlisku w Grabinie, wyjątkową więź i rodzinę, którą zbudowali dla Nadii, włączając w nią Dimę, który na nieszczęście Budzyńskich zakochał się w Magdzie. Dość szybko okaże się jednak, że serce Dimy zajmie Julia, która dwa lata temu omal nie zniszczyła małżeństwa Magdy i Andrzeja.

Julia w "M jak miłość" chciała złapać Andrzeja na dziecko i odebrać go Magdzie

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 roku w 1653 odcinku "M jak miłość" z Julią pijany Budzyński zdradził swoją żonę podczas służbowego wyjazdu do Wrocławia. Kiedy obudził się rano w pokoju hotelowym Malickiej, nie pamiętał nawet, że uprawiał z nią seks. Ale jakby tego było mało Julia zaszła w ciążę, a niewierny Andrzej całymi tygodniami ukrywał przed żoną zdradę. Kiedy wreszcie Magda poznała prawdę o nocy Andrzeja z Julią, uciekła od ukochanego.

Ciąża była dla Julii idealną okazją, by odebrać Magdzie Andrzeja. Ale dziecko nie przeżyło, zmarło podczas porodu, gdy Julia wskutek napadu trafiła do szpitala. Po stracie nienarodzonej córki Julia wpadła w depresję i oskarżyła Magdę, że wykorzystuje Nadię, by zatrzymać przy sobie Budzyńskiego. Bo Andrzej wybłagał u żony przebaczenie, pogodzili się i wrócili do siebie.

Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" dowie się o romansie Dimy z Julią

Niestety sielanka Budzyńskich potrwa tylko do 1836 odcinka "M jak miłość". Właśnie wtedy Andrzej powie Magdzie, że Dima jest z Julią, że widział ojca Nadii na randce z prawniczką w parku w Warszawie. - Julia? Ta Julia? - zapyta z niedowierzaniem Magda, która od razu wpadnie w szał.

- I ona teraz będzie rozpieprzała kolejną rodzinę?! Najpierw próbowała ciebie odebrać, teraz będzie próbowała zabrać Nadię?!

Co prawda Andrzej w 1836 odcinku "M jak miłość" nie powie tego głośno, ale będzie podejrzewał Julię o złe zamiary. Dlatego spróbuje przekonać Dimę, by rozstał się z Julią. Ukrainiec zdecydowanie się temu sprzeciwi, bo zakocha się w byłej kochance Andrzeja do szaleństwa.

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Julia jest dla Dimy prezentem od losu. Wydaje mu się, że to jest ta dziewczyna, na którą czekał. Żeby w końcu po prostu żyć razem z kimś, dla kogoś i być szczęśliwym... - zapowiedział Michaił Pszeniczny w "Kulisach serialu M jak miłość".

Dima i Julia w 1836 odcinku "M jak miłość" zabiorą Nadię od Magdy i Andrzeja

Ku przerażeniu Magdy w 1836 odcinku "M jak miłość" Julia przyjedzie z Dimą do siedliska i zabierze Nadię na wspólny wyjazd nad morze. Budzyńska będzie wiedziała, do czego jest zdolna Malicka, jakich sztuczek próbowała, gdy ubzdurała sobie, że Andrzej będzie tylko jej.

Magdę w 1836 odcinku "M jak miłość" ogarnie coraz większy strach, że w końcu Julia zniszczy jej rodzinę i odbierze jej Nadię na zawsze. O swoich złych przeczuciach, już po wyjeździe Nadii z Dimą i Julią, poruszona Magda powie Andrzejowi...

- Julia czuje ten strach Magdy o Nadię i że znowu wkroczyła Magdzie w życie z butami. Ona to wie... Stara się jakoś tak to zrobić, żeby to było najmniej bolesne, bo ma świadomość, że będzie kobietą u boku taty dziewczynki, więc to jest bardzo trudne... - broniła swojej bohaterki Marta Chodorowska w "Kulisach serialu M jak miłość".