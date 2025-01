M jak miłość, odcinek 1841: Erwin znokautowany w Makarence. Tak zacznie się jego namiętny romans z Aleksandrą – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin odzyska pamięć, a Aleksandra – wewnętrzną równowagę. Zacznie zwracać uwagę na piękny świat wokół i… ludzi. Z jednym umówi się na randkę.

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Erwin zostanie pobity w Makarence

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Erwin pomoże Kamie (Michalina Sosna) i Ani (Alina Szczegielniak) we wnoszeniu do ich butiku towaru. Potem najdzie go ochota na coś słodkiego, a w pobliżu jest przecież Makarenka… Tam akurat dojdzie do przykrego zdarzenia – pijak wtoczy się do ogródka kawiarni, wrzeszcząc przez telefon, a kiedy Aleksandra zwróci mu uwagę, zostanie obrażona. Erwin widząc to nie będzie się patyczkował, tylko ostro każe chamskiemu mężczyźnie się wynieść. Niestety, w rezultacie szarpaniny dostanie mocny cios…

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Erwin zaprosi Aleksandrę na randkę

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra zajmie się urazem Erwina na zapleczu kawiarni. Opatrzy jego ranę i przeprosi za to, co go spotkało:

- Gdybym nie zareagował, to ja bym musiał przepraszać ciebie – odpowie Erwin.

Aleksandra będzie nalegać, by stłuczenie obejrzał Olek (Maurycy Popiel), ale Erwin to zbagatelizuje. Nagle oboje zauważą, że trzymają się za ręce… W kawiarni Chodakowska zdobędzie go makaronikami, a inżynier zaprosi ją na Śląsk. To w przyszłości, a najpierw pójdą na spacer. Aleksandra skomplementuje jego kluski śląskie, a Erwin zaprosi ją na randkę:

- Może wieczorem też się gdzieś wybierzemy? Niekoniecznie na kluski… Do restauracji, do kina, gdzie zechcesz?

Aleksandra zapyta go wprost o jego intencje

- Przepraszam cię bardzo – czy to ma być prosty, zwykły, żołnierski posiłek, czy może randka?

Oczywiście, że randka… Na którą Erwin zjawi się bardzo elegancki, z bukietem kwiatów, a Aleksandra będzie nim zauroczona.