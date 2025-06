M jak miłość. Marysia i Artur zaopiekują się Pawłem po wypadku! Będzie o krok od załamania podczas operacji Franki - ZDJĘCIA

M jak miłość. Co dalej z ciążą Patrycji? Będzie tak źle, że Marta nie wróci do kraju

To jeszcze nie koniec kłopotów Zduńskich w „M jak miłość”

France i Pawłowi urodził się synek – Antoni Lucjan. Ale jego narodziny poprzedziły istne dramaty! Małżeństwo Zduńskich omal się nie rozpadło w poprzednim sezonie wskutek zawirowań związanych z wypadkami na weselu i ciążą Franki. Mąż i żona doszli do porozumienia. Nie przypuszczali, jak kruche okaże się ich rodzinne szczęście…

Dramatyczny wypadek w Grabinie jesienią w „M jak miłość”

Dominik Walat to w serialu „M jak miłość” nowy czarny charakter. Jest synem zamożnego mieszkańca Grabiny i z tego tytułu sądzi, że wszystko mu wolno. Brak szacunku dla sąsiadów doprowadzi do tragedii. Prawdopodobnie to z jego winy – jego niebezpieczna jazda na quadzie już nieraz zagroziła życiu innych - dojdzie do wypadku Zduńskich na drodze do Grabiny. Franka w ciężkim stanie trafi do szpitala.

Paweł będzie mógł liczyć na Marysię i Artura w „M jak miłość” po wakacjach

Pomimo swojego wieku, dla Marysi Paweł jest wciąż jej dzieckiem. Kiedy jego małżeństwo wisiało na włosku, przypilnowała, by synowi wrócił rozsądek i by przemyślał swoje priorytety. Zwłaszcza że wrócił do picia, jak zwykle, kiedy nie radzi sobie z problemami. Regularnie robiła mu naloty w domu i sprawdzała, czy nie znajdzie pustych butelek po alkoholu. Kiedy po wypadku Franka będzie operowana, Zduńskiego będzie podtrzymywał na duchu Artur. A potem już oboje z Marysią będą się nim opiekować - jak pisze "Świat seriali" - bo będzie potrzebował ich opieki… Franka nie wyjdzie ze szpitala od razu.