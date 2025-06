M jak miłość. Zduńscy nie będą mieć życia w Grabinie. Paweł zadrze z nieodpowiednią osobą – ZDJĘCIA

Dramaty Zduńskich w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Franka niemal odtrąciła Pawła. Trzeba przyznać, że zrobił wiele, by sobie na to zasłużyć. Ubzdurał sobie, że żona zdradziła go na weselu w górach, a jego oskarżenia doprowadziły do konfliktu z bratem (Marcin Mroczek) i wyjazdem żony z domu. Zduński zaczął pić, co jeszcze bardziej odsunęło go od Franki, która – jak się niebawem okazało – przed rodzinnym ślubem Jędrka (Piotr Majerczyk) zaszła w ciążę. Paweł uznał, że to dziecko Piotrka, bo sam wedle badań lekarskich był bezpłodny. Spór udało się załagodzić, ale rozwód wisiał już w powietrzu. Wszystko się ułożyło, kiedy urodził się Antoni Lucjan.

Jesienią w „M jak miłość” w Grabinie dojdzie do wypadku

Młoda rodzina Zduńskich nie będzie mogła żyć w spokoju – nie w serialu „M jak miłość”. To, co spotka ich w nowych odcinkach we wrześniu, będzie miało związek z bezczelnym, młodym Dominikiem Walatem. Ma pieniądze i sądzi, że to stawia go ponad prawem. Pod kołami quadów należących do niego i jego bandy omal nie zginęła Basia (Karina Woźniak), a potem Kacper (Bartosz Ziewiec), któremu pomógł wtedy Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski). To będą wydarzenia, których kulminacją będzie samochodowy wypadek Zduńskich na drodze do Grabiny. Obrażenia Pawła nie będą poważne, ale Franka trafi do szpitala prosto na stół operacyjny. Jej stan będzie bardzo ciężki.

Porachunki Pawła w „M jak miłość” w nowym sezonie

We wrześniu w serialu „M jak miłość” Paweł nie wytrzyma napięcia i pod wpływem impulsu gwałtownie zetrze się z Dominikiem, który nieźle ucierpi, jak donosi "Świat seriali". Jednak nie wiadomo jeszcze, jaka będzie oś czasu wydarzeń w nowych odcinkach. Co będzie pierwsze? Czy najpierw Zduński pobije Walata – z powodów, które nie są nam jeszcze dokładnie znane – a on później zemści się na nim powodując wypadek samochodowy? Czy też do pobicia dojdzie w rezultacie wypadku i Paweł właśnie tak zareaguje? Jedno jest pewne – wykroczenia Dominika zemszczą się na nim. Tyle że ich konsekwencje poniosą Zduńscy.