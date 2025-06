M jak miłość

M jak miłość. To jeszcze nie koniec konfliktu między Piotrkiem i Pawłem? Prywatnie bracia Mroczkowie też nie są do siebie podobni – ZDJĘCIA, WIDEO

Wiele łączy, ale i wiele dzieli Pawła (Rafał Mroczek) i Piotrka (Marcin Mroczek) w serialu „M jak miłość”. Pierwszy jest nie do końca stabilny emocjonalnie, drugi to twardo stąpający po ziemi pan mecenas. Jeden miewa problemy z alkoholem, drugi to człowiek sukcesu i ojciec licznej rodziny. W ostatnim sezonie "M jak miłość" doszło między nimi do poważnego konfliktu. Został zażegnany, ale nie ugaszony raz na zawsze. W życiu prywatnym bracia Mroczkowie także się różnią i to w bardzo podstawowych kwestiach…