M jak miłość, odcinek 1828: Franka i Piotrek pocałują się i łatwo to sobie wybaczą. Kinga i Paweł dowiedzą się jak było?

„M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828. odcinku „M jak miłość” Franka i Piotrek nazwą swój pocałunek „kłopotliwym incydentem”

W 1828. odcinku „M jak miłość” wydarzenia podczas szalonej nocy góralskiego wesela Jędrka i Haneczki wymkną się spod kontroli. Nic dziwnego – alkohol będzie lał się strumieniami. Następnego dnia niektórzy weselnicy będą mieć spore problemy z ustaleniem przebiegu zdarzeń.

- Kojarzę tylko, że wyszliśmy na dwór, a potem... Potem już nic nie pamiętam… - powie France Piotrek.

I okaże się, że nie tylko on nie potrafi sobie przypomnieć, co się działo. Będzie miał jednak niejasne, ale nieprzyjemne poczucie winy, podobnie jak szwagierka. Oboje przypomną sobie, że się całowali. Zduńska nazwie to „kłopotliwym incydentem”. Brat męża będzie tłumaczył go „nawaleniem”. Oboje się przeproszą – i tyle…?

W 1828. odcinku „M jak miłość” Franka i Piotrek postanowią puścić pocałunek w niepamięć

W 1828. odcinku „M jak miłość” po upojnej nocy, która zaowocuje komedią omyłek Franka wyjaśni Piotrkowi, że… po prostu się pomyliła, bo z Pawłem są „tacy sami”. Winowajcy postanowią wymazać „incydent” z pamięci. To będzie pomysł Piotrka:

- Najlepiej będzie, jeśli oboje o tym zapomnimy!

- Tak jest! I to jak najszybciej! - zawtóruje mu Franka.

Ale czy rzeczywiście tak łatwo będzie można zapomnieć o tym „incydencie”? Franka i Piotrek zawrą pakt, by o nim nie mówić współmałżonkom, ale ich pocałunek zobaczy Hanka. Skoro będzie świadek zdarzenia, to istnieje prawdopodobieństwo, że kiedyś wyjdzie na jaw, co się działo na weselu...