M jak miłość. Nowe rozdanie w relacji Martyny i Jakuba! Zabierze ją na ślub Marcina i Kamy - ZDJĘCIA

Martyna i Jakub - moc wzajemnego uleczenia w „M jak miłość”

Wspólna pasja do wspinaczki wysokogórskiej i przeżyte dramaty – to przyciągnęło Martynę i Jakuba do siebie. Ona świetnie się z nim dogaduje, a jemu rzuciła koło ratunkowe, kiedy zawalił się jego poukładany świat po zdradzie Kasi (Paulina Lasota). Wzajemnie mogą się uleczyć.

Jakub zapuści korzenie w leśniczówce Martyny w „M jak miłość” po wakacjach

W serialu „M jak miłość” Martyna zapowiedziała Jakubowi, że może zostać u niej w leśniczówce, podczas kiedy ona będzie pomagała Agacie (Lidia Pronobis) przy dziecku. Kuba odetchnął wówczas z ulgą, bo obawiał się, że będzie musiał szukać sobie mieszkania. Nie chce wracać do domu, który kupili z Kasią na kredyt. Może już nigdy nie będzie musiał, nawet gdy mąż Agaty wróci ze Stanów, a Wysocka znowu zjawi się u siebie w Kampinosie…?

Nowy początek u Martyny i Jakuba w kolejnym sezonie „M jak miłość”

Gdybanie widzów na temat ewentualnego związku Martyny i Jakuba w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach można już traktować w charakterze, no właśnie… gdybania. Najprawdopodobniej ta stworzona dla siebie para będzie razem. Magdalena Turczeniewicz właśnie opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z planu nowego epizodu, na którym jest razem z Kubą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie komentarz, którym je opatrzyła:

„Lubię to nowe rozdanie...😊 Dziękuję @krzysztofkwiatkowskiofficial 🙌 i @piotrpiesiak- za to jak ładnie nas widzisz❤️”

„Nowe rozdanie”, „nas” – te słowa nie pozostawiają wątpliwości! W dodatku na fotografii Karski jest w garniturze, a wiemy już, że pojawi się w oficjalnym stroju na ślubie Kamy i Marcina. Skoro obok niego siedzi Martyna, to będą tam razem jako para. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć ich znowu razem w „M jak miłość”!

