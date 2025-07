M jak miłość. Lenka całkiem podda się Sarze! Jej chłopak Grzesiek pójdzie w odstawkę - ZDJĘCIA

Trudne początki przyjaźni Lenki z Sarą w serialu „M jak miłość”

Córka Darka Hoffmana trafiła do klasy Lenki zaraz po przeprowadzce na Deszczową. Wtedy okazało się, że zna już dobrze jej chłopaka Grześka, z letniego obozu. Zaczęła okazywać mu zainteresowanie, a z niej otwarcie drwić. Chodziło o nadwagę Zduńskiej i jej styl.

Lenka kryje Sarę w serialu „M jak miłość”

Potem w „M jak miłość” naiwna Lenka stała się ofiarą manipulacji Sary, która wzbudziła w niej współczucie opowiadając o ojcu, by potem wykorzystać jej litość. I gdy Hoffmanówna wpadła na paleniu w szkole, Zduńska wzięła winę na siebie twierdząc, że papierosy były jej i to ona namówiła koleżankę do palenia.

Lenka myśli już tylko o Sarze w „M jak miłość”

We wrześniu w „M jak miłość” Hoffman pojedzie do Londynu w związku z pracą. To wtedy Lenka dowie się od Sary prawdy o jej ojcu – że jest nieobliczalnym przemocowcem, który z jej matki zrobił wariatkę i doprowadził ją do tego, że ze strachu przed nim musiała od niego uciec. Dziewczyną zaopiekują się pod jego nieobecność Zduńscy i postanowią zabrać ją razem z córką do Grabiny. Będą woleli mieć oko na Hoffmanównę, zwłaszcza po ostatniej akcji:

- Do tej pory obie zachowywały się bez zarzutu. Słuchaj, a może z tymi skrętami to rzeczywiście była jakaś pomyłka? Lenka zarzeka się, że o niczym nie wiedziała, Sara też poszła w zaparte... Tylko nie wiem, po co ktoś miałby jej to podrzucać – stwierdzi Kinga (Katarzyna Cichopek).

Przyjaźń między Lenką a Sarą umacnia się i widać, że młoda Zduńska zrobiłaby dla przyjaciółki wszystko. Jest pod jej urokiem i pewnie trochę ją podziwia zazdroszcząc figury – sama walczy z nadwagą uprawiając z Piotrkiem (Marcin Mroczek) sport. Ale gdzie w tym wszystkim jest Grzesiek? Czy Lenka jeszcze się nim interesuje, czy ma w głowie już tylko Sarę? Cytat za: Swiatseriali.interia.pl