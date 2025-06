M jak miłość

M jak miłość. Darek Hoffman okrutnie potraktował żonę. Taki los zgotuje Kindze - ZDJĘCIA

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” jesienią Darek (Mateusz Rusin) dopiero pokaże, na co go stać. Jest się czego bać - Sara (Nadia Smyczek) opowie Lence (Olga Cybińska), do czego jest zdolny jej ojciec. Córka Kingi (Katarzyna Cichopek) dowie się, co zrobił, by odebrać żonie dziecko, jak doprowadził ją do ostateczności, tak że musiała od niego uciec. Tej samej metody użyje wobec Zduńskiej.