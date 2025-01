M jak miłość, odcinek 1842: Kinga pozna prawdziwą twarz Piotrka. Tylko Zduński zauważy, w jak złym stanie jest Lenka

M jak miłość, odcinek 1841: Marcin zwierzy się po męsku Jakubowi! Relacja z Kamą zacznie go przytłaczać

„M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zduńscy to szczęśliwa rodzina. Problemy, które ich spotykają, najczęściej dotyczą spraw zdrowotnych – to wypadek Miśka (Aleksander Bożyk), operacja Krysi (Hanna Mikuć)… Albo zawał Piotrka. Od niedawna Kinga znowu zaczyna się martwić o męża. A on z kolei niepokoi się o Lenkę...

W 1842. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka poczuje się zagrożona przez Sarę

W 1842. odcinku serialu „M jak miłość” Zduńscy będą mieć nowych sąsiadów na ulicy Deszczowej – Hoffmanów. Ich córka została nową koleżanką Lenki w jej klasie. Zna też dobrze Grześka, jej chłopaka – nastolatkowie wyjechali wspólnie na obóz. Lenka zauważyła, że jej chłopak podoba się Sarze. Dziewczyna wcale tego nie ukrywa i dąży do tego, by odbić jej Grześka. Zacznie wprowadzać w życie swój wieloetapowy plan podboju bez brania jeńców, zaczynając od otwartych drwin z wyglądu młodej Zduńskiej, zwłaszcza jej lekkiej nadwagi. Lenka zacznie być bardzo przygnębiona. Kinga i Piotrek będą się zastanawiać nad przyczynami.

W 1842. odcinku serialu „M jak miłość” Piotrek bardzo się zmartwi stanem Lenki

W 1842. odcinku serialu „M jak miłość” Kindze i Piotrkowi uda się wysondować Lenkę. Córka opowie im, że Sara nie tylko wyśmiewa jej wygląd, ale też sposób ubierania. Jest też wyjątkowo bezczelna – pojawi się na koncercie obok Lenki i Grześka. Piotrek bardzo przejmie się stanem córki i będzie myślał nad tym, jak jej pomóc. Zaproponuje, by razem uprawiali sport i by nie traciła fasonu, tylko pokazała Sarze, kto tu rządzi. Na razie nie będzie żadnych efektów tych wszystkich działań, a Zduński usłyszy, jak Lenka płacze przed snem:

- Udawała, że śpi, ale bardzo przeżywa całą tę sytuację. Biedna mała. Czuję, że to dopiero początek kłopotów...

Kinga będzie dumna z Piotrka, że jest takim dobrym ojcem.

