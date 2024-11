M jak miłość, odcinek 1828: Lenka uratuje Miśka przed utonięciem w rzece w Grabinie. Zaryzykuje życie dla brata - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1827: To Piotrek doprowadzi do góralskiego wesela stryja Franki! Pogodzi go z Hanusią - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828. odcinku serialu „M jak miłość” Misiek znajdzie na strychu notes dziadka

W 1828. odcinku serialu „M jak miłość” Kinga i Piotrek Zduńscy wyjadą na wielkie góralskie wesele do Bukowiny, a ich dzieci na wakacje do Grabiny. Tam będą pod opieką Barbary, Marii i Modrego. Kiedy w planie będzie plaża nad rzeką, Miśka znowu będzie rozpierać energia, zwłaszcza że znajdzie na strychu notes dziadka Lucjana ze wskazówkami dotyczącymi wędkowania i uzna, że to idealna okazja, by jego rady sprawdzić w praktyce:

- Dla Miśka szperanie na strychu jest jak podróż w czasie. Na pewno odczuwa radość, a znaleziony notes dziadka Lucjana to skarb – mówi grający chłopca Aleksander Bożyk w „Kulisach serialu M jak miłość”.

W 1828. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka uratuje Miśka

Kiedy w 1828. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka wrzuci wędkę do wody, Misiek postanowi ją wyłowić:

- Ja ją złapię!

- Nie wpadnij do wody! - przestrzeże go Marysia.

- Uważaj! - krzyknie Barbara, ale będzie już za późno. Da się słyszeć tylko plusk wody, kiedy ku przerażeniu dorosłych chłopiec wpadnie do rzeki. Bohaterką dnia zostanie Lenka, która uratuje brata przed utonięciem. Misiek jej podziękuje.

- Za co? - zapyta przemoczona Lenka.

- Wskoczyłaś za mną do wody – odpowie pełen wdzięczności chłopak.

- Nie dogaduje się z nim tak, jak by chciała, a Misiek jest irytujący – podsumowuje swoją relację z ekranowym bratem Olga Cybińska w „Kulisach serialu M jak miłość”.

- Grabina ma w sobie magię. Grabina ma w sobie nasze marzenia. Grabina ma nasze wspomnienia. Ja sama spędzałam wakacje u babci. Nie ma babci, nie ma wakacji, nie ma tego miejsca, a to jest coś, co mnie karmiło przez lata (…) Przez Grabinę widzimy swoje własne wakacje spędzone z babciami, z dziadkami… - tak Małgorzata Pieńkowska, czyli serialowa Marysia, z uczuciem mówi o Grabinie w „Kulisach serialu M jak miłość”.