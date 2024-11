M jak miłość, odcinek 1829: Zapał Kamy się wyczerpie. Nie będzie widzieć sensu w staraniach o odzyskanie Marcina

M jak miłość, odcinek 1827: To Piotrek doprowadzi do góralskiego wesela stryja Franki! Pogodzi go z Hanusią - ZDJĘCIA

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Kama przetrwa dzięki Anecie. Żona Olka pokaże jej, jak być silną

W 1829. odcinku "M jak miłość" Kama zaczyna powątpiewać, czy jej związek z Marcinem w ogóle ma jeszcze sens. Zadzwoni do Anety, by zwierzyć się jej ze swoich wątpliwości i powie, że „powoli odpada”.

- Co ty wygadujesz?! To dopiero początek, a ty już się poddajesz? - żona Olka (Maurycy Popiel) nie będzie mogła uwierzyć, że Kama może się tak łatwo zrazić.

- Początek czego? Marcin nawet nie chce ze mną rozmawiać. Zmusza się, udaje, ale tak naprawdę ma mnie gdzieś. (…) gubię się już w tym wszystkim. Myślę, kombinuję, głowa mi pęka! (...) Powiedz mi, dlaczego ta kobieta tak długo nie zgłaszała się na policję? Może gdyby wcześniej zajęli się nim lekarze (…) A jeśli Marcin nigdy nie odzyska pamięci? - zapyta Anetę.

- Nawet tak nie myśl! Ludzie wychodzą z takich rzeczy! Ostatnio grzebałam w tym temacie i medycyna naprawdę idzie do przodu. Czas i odpowiednia terapia dają efekty. Marcin teraz potrzebuje przede wszystkim spokoju.

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Kama nie będzie czekać na Marcina. Liczyła na romantyczną bajkę, a jest twarda rzeczywistość

W 1829. odcinku "M jak miłość" Kama da Anecie do zrozumienia, że nie ma zamiaru czekać tygodniami, aż Marcinowi wróci pamięć:

- A ja mam stać z boku i cierpliwie się temu wszystkiemu przyglądać? Ile? Jak długo? Tygodnie, miesiące? Lata?!

- Dobra, już, okej, rozumiem! Wiesz co, wpadnij do nas po południu. Będziemy już mieli wyniki najnowszych badań, spokojnie je sobie omówimy. Zgoda? - zaproponuje lekarka.

- Pewnie, dzięki. Bardzo potrzebuję pogadać.

- Ej, tylko się nie rozklejaj. Działamy, tak? I myślimy pozytywnie – odpowie Chodakowska. Ale Kama nie będzie przekonana.

Kama będzie pewna zdrady Marcina w 1829. odcinku serialu „M jak miłość”

Kama dojdzie do wniosku, że wszystkiemu winna jest Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Wybierze się z Chodakowskim na spacer i pocałuje go, co spotka się z jego zupełną obojętnością. Zrozumie wówczas, że Marcin zdradził ją z Wysocką. W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” pojedzie do niej i oskarży ją, że rozkochała go w sobie.

„M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2