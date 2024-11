M jak miłość, odcinek 1827: To Piotrek doprowadzi do góralskiego wesela stryja Franki! Pogodzi go z Hanusią - ZDJĘCIA

Jędrek powie France i Pawłowi o odwołaniu wesela w 1827. odcinku „M jak miłość”

W 1827. odcinku „M jak miłość” po tym, jak Paweł rozbije prezent dla nowożeńców, stryj Franki odwiedzi ich i obwieści, że ślubu nie będzie. Hanka go odwoła po tym, jak zobaczy zdjęcie Jędrka całującego sąsiadkę. Jędrek powie Zduńskiemu, by nie ufał kobietom i nazwie go pantoflarzem.

W 1827. odcinku „M jak miłość” Piotrek pomoże Jędrkowi w zażegnaniu awantury z Hanką

W 1827. odcinku „M jak miłość” do Franki i Pawła wpadnie Piotrek, by poprosić brata o naprawę routera. Dowie się od niego o kłopocie Jędrka:

- Sytuacja jest podbramkowa, więc szukamy prawnika z głową na karku.

- Rozumiem, że to nie jest twoja narzeczona… - powie Piotrek patrząc na niesławne już zdjęcie w telefonie.

- Za głupotę trzeba płacić – pokiwa głową Gutowski.

- Po co ten defetyzm? Moi klienci byli w gorszych tarapatach – pokrzepi go prawnik.

W 1827. odcinku „M jak miłość” Piotrek zostanie z Kingą zaproszony na góralskie wesele

W 1827. odcinku „M jak miłość” Franka zadzwoni do Hanki, ale telefon odda Piotrkowi, który usłyszy od wściekłej góralki:

- Ja zdania nie zmienię. Ja tego drania więcej na oczy nie chcę widzieć.

Zduński odpowie jej, że pełni rolę adwokata jej narzeczonego, który bardzo by chciał ją przeprosić i wszystko wyjaśnić. Ale Hanka zagrozi, że się rozłączy.

- Chwileczkę. Chyba oboje się zgodzimy, że nawet najgorszy drań ma prawo do obrony. Z rozpaczy nie je, nie śpi, wygląda jak cień człowieka. I w kółko powtarza, że żyć bez pani nie może. Obawiam się, że to się źle dla niego skończy – wpadnie w błagalny ton Piotrek.

- Bardzo źle. A najgorzej, jak tu do Bukowiny przyjedzie – zapowie Haneczka wymachując siekierą.

- On sam jest ofiarą manipulacji. Przecież pani wie, że aktualnie to najlepsza wolna partia w całej Bukowinie. Chce pani dać satysfakcję sąsiadce i odpuścić Jędrusia? Przecież ona tylko na to czeka, żeby go zdobyć. Na sali sądowej byłem świadkiem, jak z powodu jakiejś bzdury, głupoty, rozpadały się najlepsze związki. Ludzie podejmowali decyzje w emocjach, a potem tego żałowali – będzie przekonywał Zduński.

Jego słowa wystarczą do udobruchania Hanki, zwłaszcza że po chwili Jędrek doda, że tylko ona się dla niego liczy i że mu skradła serce. Narzeczona powie mu, że kto naprawdę kocha, potrafi wybaczyć. Gutowski będzie wniebowzięty. Zapowie, że będzie dłużnikiem Piotrka do końca życia, a on musi być honorowym gościem na ich weselu. Zresztą:

- Hanusia powiedziała, że bez ciebie i twojej żony mam się nie pokazywać.

