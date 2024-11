M jak miłość, odcinek 1829: Kama pewna zdrady Marcina. Wybaczy mu, a oskarży Martynę

Kama zaczęła się zastanawiać, kim jest Martyna dla Marcina

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” Kama w domu przypomniała sobie stojącą przed swoją leśniczówką Martynę i zaczęła się zastanawiać nad relacją, która może łączyć jej ukochanego i Wysocką. Pojawiły się pytania, kim właściwie jest „ta kobieta”… Sytuacji nie poprawia fakt, że jej ukochany traktuje ją jak obcą. Kama nie do końca wierzyła, że tak będzie, ale boleśnie przekonała się, że Marcin naprawdę jej nie pamięta.

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin nie będzie mógł skontaktować się z Martyną

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” stan Marcina nie ulegnie zmianie. Olek (Maurycy Popiel) umieści go na powrót w jego mieszkaniu, ale dla Chodakowskiego to będą wciąż obce ściany, a w nich obcy mężczyzna, podający się za jego brata i kobieta powtarzająca, że jest jego matką (Małgorzata Pieczyńska). Jedyną osobą, która będzie coś dla niego znaczyć i to znaczyć bardzo wiele, będzie Martyna. Marcin będzie się chciał z nią skontaktować, ale nie uda mu się… Wciąż będzie czuł się obco we własnym domu, wśród rodziny i bliskich. Nie przestanie myśleć o Martynie, z którą bezskutecznie spróbuje się skontaktować.

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Kama będzie pewna, że Marcin ją zdradził

Kama zwierzy się Anecie (Ilona Janyst) ze swoich obaw co do przyszłości związku z Marcinem. Zwłaszcza że nie będzie widzieć z jego strony żadnej reakcji na swoje próby obudzenia w nim uczuć do niej. Dojdzie do wniosku, że to Martyna jest wszystkiemu winna. Będzie tego pewna, kiedy w 1829. odcinku serialu „M jak miłość” wybierze się z Chodakowskim na spacer i pocałuje go, a on będzie kompletnie obojętny. Właśnie wtedy zrozumie, że Marcin zdradził ją z Wysocką. Pojedzie do leśniczówki i oskarży ją o to, że z pełną premedytacją rozkochała w sobie detektywa.

„M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2