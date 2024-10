M jak miłość, odcinek 1829: Wściekła Kama wyrówna rachunki z Martyną. Da upust zazdrości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" stanie twarzą twarz z rywalką. Bo jak inaczej nazwać kobietę, z którą związał się Marcin. Chodakowski spędził z Wysocką naprawdę dużo czasu, doszło do zwierzeń i bliskości fizycznej. Mało tego, kiedy odnaleziony detektyw wreszcie zawita do domu, wcale nie poczuje szczęścia... Wręcz przeciwnie, jego myśli wciąż zostaną przy Wysockiej. Nic dziwnego, skoro nadal nie przypomni sobie łączących go relacji z Olkiem (Maurycy Popiel), Aleksandrą (Małgorzata Pieńkowska) i oczywiście z Kamą...

Kama zazdrosna o Martynę w 1829 odcinku "M jak miłość"

Kama nie zniesie myśli, że nie ma jak zawalczyć o Marcina. Nie może zmusić go, by nagle przypomniał sobie łączące ich uczucie. Nawet Olek będzie doradzał kobiecie, by póki co trzymała się dalej od Chodakowskiego. Nadmiar emocji nie jest potrzebny detektywowi z amnezją. Kama nie wytrzyma jednak zbyt długo, by grzecznie siedzieć i czekać, aż ukochany może przypomni sobie miłość. Tym bardziej, że Kama doskonale zda sobie sprawę z tego, iż Wysocka to nie tylko wybawicielka i zwykła koleżanka. To właśnie o niej Marcin będzie intensywnie myślał. Zazdrosna Kama tak tego nie zostawi.

Wściekła Kama zrobi nalot na leśniczówkę Martyny

Kama nie będzie bezczynnie czekać i sama zawalczy o swój związek. Mimo iż Marcin jej nie pamięta, postanowi osobiście udać się na wizytę do leśniczówki Martyny. W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama rozprawi się z Wysocką i to nie będzie miła rozmowa. Chociaż lekarka początkowo nie wiedziała o istnieniu Kamy i bliskich Chodakowskiego, potem zatajała przed nim fakty z jego życia. Mimo tego, Marcin wciąż nie zapomni o uczuciu do Wysockiej. Kama tego nie zniesie! Jak potoczy się ostra wymiana zdań w domu Martyny? Kama nie będzie się patyczkować.