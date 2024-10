M jak miłość, odcinek 1828: Kolejny wypadek Miśka! Barbara i Marysia nie upilnują syna Zduńskich - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Misiek już miał poważny wypadek w 1823. odcinku serialu „M jak miłość”

Misiek ma już za sobą poważny wypadek, który wydarzył się przez jego dziecięcą brawurę. W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Kinga i Piotrek wyjechali na romantyczny weekend na Mazury, który zakończył się jeszcze tego samego dnia, a Zduńscy wracali z ogromną ulgą z powrotem do domu, uciekając przed karaluchami. Pod ich nieobecność Lenką (Olga Cybińska), Miśkiem i bliźniaczkami, Emilką i Zuzią (Julia i Marcelina Kempka) zajęli się Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek). Chłopiec postanowił jeździć na rowerze bez kasku - spadł i rozbił sobie głowę. Franka z Pawłem pojechali z nim do szpitala. Przez to nastoletnią Lenką i dziewczynkami musieli zająć się Anita (Melania Grzesiewicz) i Kamil (Marcin Bosak). Przyjechał też Werner (Adam Kopczyński) i… ukradł psa.

W 1828. odcinku serialu „M jak miłość” Misiek znowu będzie miał wypadek

W 1828. odcinku serialu „M jak miłość” wesele stryja Gutowskiego z Haneczką, które miało nie dojść do skutku – bo Jędrek pocałował sąsiadkę - jednak się odbędzie. Para się pogodzi i Zduńscy wyjadą na wielkie, tradycyjne, góralskie wesele. Alkohol będzie się tam, oczywiście, lał strumieniami i doprowadzi do wydarzeń z udziałem Franki i Piotrka, których być nie powinno, a mogą mieć bardzo poważne reperkusje. Następnego dnia dorośli będą odsypiać upojną zabawę. Pod ich nieobecność Barbara i Maria, między innymi, zajmą się dziećmi, kiedy nie będzie mógł tego zrobić nikt inny. Wezmą je nad rzekę. Miśka znowu będzie rozpierać energia. Doprowadzi to do tego, że chłopiec wpadnie do lodowatej wody! Jak będzie przebiegała akcja ratunkowa? Czy Barbara i Marysia sobie poradzą? Czy Misiek znowu wyląduje na SOR-ze? Przekonamy się za nieco ponad dwa tygodnie.