M jak miłość, odcinek 1823: Kinga i Piotrek przeżyją horror. Romantyczny weekend zapamiętają na długo

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Kinga i Piotrek będą spać z mazurskimi karaluchami

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” małżeństwo Zduńskich nie zostanie wynagrodzone za swój codzienny znój. Przepracowany Piotrek postanowi, że z żoną spędzą romantyczny weekend na Mazurach tylko we dwoje, ale rzeczywistość obejdzie się z nimi okrutnie – w wynajętym domku nie będą sami. Oprócz nich będą w nim nocować karaluchy. A samo lokum będzie pozostawiało wiele do życzenia – brak ciepłej wody, dziurawy dach, stan na krawędzi rozpadu… Po prostu koszmar!

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Misiek będzie miał wypadek

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” pod nieobecność Kingi i Piotrka dziećmi - Lenką (Olga Cybińska), Miśkiem (Aleksander Bożyk) i bliźniaczkami, Emilką i Zuzią (Julia i Marcelina Kempka) – zajmą się Franka i Paweł. Niestety, ta odpowiedzialność – której mieli z łatwością sprostać – ich przerośnie. Niepilnowany przez Pawła Misiek postanowi pojeździć na rowerze bez kasku. Spadnie i rozbije sobie głowę. Franka z Pawłem będą musieli jechać z nim do szpitala i poprosić Anitę (Melania Grzesiewicz) i Kamila (Marcin Bosak), by przyjechali i zajęli się pozostałymi dziećmi. To jednak nie koniec nieszczęść - zaginie też pies Saper, a Lenka (Olga Cybińska) pokłóci się ze swoim chłopakiem Grześkiem (Borys Wiciński) i będzie mówić tylko o tym.

W odcinku 1818. serialu „M jak miłość” Kinga ostrzegła Piotrka przed kolejnym zawałem

Na Mazurach Piotrek miał odpocząć, bo ma chore serce. Dlatego w odcinku 1818. serialu „M jak miłość” Piotrek zdecydował się poprosić Adama Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) o odciążenie go w ważnym procesie połączenia dwóch firm, które ma przeprowadzić kancelaria. Naciskała na to Kinga, która przypomniała mężowi, że przeszedł już zawał.

„M jak miłość" odcinek 1823 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2