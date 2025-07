M jak miłość. Sylwia obroni Kasię, kiedy jej oszustwo wyjdzie na jaw? Aneta zatroszczy się o przyjaciółkę - ZDJĘCIA

Kasia nie odejdzie z pracy w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

W jubileuszowym sezonie serialu „M jak miłość” Kasia nie zwolni się ze szpitala. Będzie dalej, jak gdyby nic, pracować razem z Anetą – lekarka, która złamała prawo i zmusiła inną pracowniczkę Służby Zdrowia, Annę, do podmienienia próbek z materiałem genetycznym! Będzie udawać, że nic się nie stało licząc na to, że jej przestępstwo nigdy się nie wyda.

Jakub pozna perfidne oszustwo Kasi w premierowym odcinku serialu „M jak miłość”

W kolejnym sezonie serialu „M jak miłość” Kasia najpierw przekaże Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), że wyniki badań jednoznacznie wskazują Mariusza (Mateusz Mosiewicz) jako ojca dziecka i on się z tym pogodzi. Potem jednak dowie się prawdy, która potężnie zrani nie tylko jego… Według „Świata seriali” oszustwo wyjdzie na jaw dzięki Annie, ponieważ sama się wygada.

Sylwia będzie bronić Kasi po wakacjach w „M jak miłość”?

Podczas letniej kanikuły aktorzy realizują nowe odcinki serialu. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć Sylwię i Anetę, Ilona Janyst opatrzyła je komentarzem: „Nasze pierwsze przecięcie się na planie „M jak miłość”. Co może stać za takim spotkaniem, po raz pierwszy od trzech lat, odkąd Hanna Turnau dołączyła do obsady serialu? Najprawdopodobniej kwestie prawne. Pomimo tego, że Kasia bardzo zirytowała Chodakowską zdradą Jakuba – do tego stopnia, że nazwała ją kosmitką – jest nadal jej przyjaciółką. Wiadomo już, że oszustwo Karskiej wyjdzie na jaw. Za takie przestępstwo grozi nawet kilka lat więzienia, odszkodowanie dla oszukanej osoby i zakaz wykonywania zawodu lekarza. Być może Aneta poprosi Sylwię o pomoc Kasi, o poradę prawną albo nawet Kostecka zostanie wynajęta do obrony Karskiej jako jej adwokatka w sądzie? By poznać odpowiedzi na te pytania, musimy zaczekać do września...

M jak miłość. Kłamstwo Kasi o ojcu dziecka się nie wyda? Tak kręci z Mariuszem nowy sezon