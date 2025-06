M jak miłość. Kasia sfałszowała wyniki badań DNA i nadal będzie leczyć! Aneta nie domyśli się, z kim pracuje – ZDJĘCIA

Kasia kosmitka w serialu „M jak miłość”

Aneta jest bardzo cięta na Kasię od czasu, kiedy dowiedziała się o jej ciąży. Już wcześniej ją krytykowała w „M jak miłość” za nawiązanie romansu z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) i skrzywdzenie Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Wobec ciężarnej koleżanki jest jeszcze bardziej złośliwa. Dowiedziała się od Kasi, że będąc już z kochankiem, z litości przespała się z Jakubem i nazwała ją kosmitką.

Kasia i Jakub przed rozwodem w „M jak miłość”

Jakub nie zamierza w serialu „M jak miłość” brać odwetu na Kasi i nie wniesie o rozwód z orzeczeniem o winie, choć tak radził mu Piotrek (Marcin Mroczek). Ich dom kupiony na kredyt zostanie sprzedany. Ale oczekiwanie na sprawę rozwodową potrwa co najmniej pół roku i wiele może się jeszcze wydarzyć przez ten czas!

Oszustka Kasia będzie nadal pracować w szpitalu w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnego sezonu, by zobaczyć, jak rozwinie się wątek Kasi, Jakuba i Mariusza. Na nowym zdjęciu z planu można zobaczyć, jak Karska i Chodakowska pracują obok siebie ramię w ramię, jak gdyby nigdy nic. A więc Kasia nie zwolni się ze szpitala, by uniknąć nieprzyjemnych komentarzy i niemiłych spojrzeń. Zresztą, nie może być przecież teraz zupełnie bez pracy i ubezpieczenia, skoro spodziewa się dziecka. Chyba że jej utrzymanie miałby przejąć kochanek…

Wygląda też na to, że – przynajmniej do czasu porodu, a pewnie i dłużej – Jakub nie dowie się, że jest ojcem dziecka, a żona sfałszowała wyniki badań genetycznych. Zrobiła to w wyjątkowo perfidny sposób, wywierając nacisk na koleżankę laborantkę, Annę (Katarzyna Russ), by podmieniła próbki. Gdyby to oszustwo wyszło na jaw, Kasi groziłoby nawet kilka lat więzienia, odszkodowanie dla Jakuba i absolutny zakaz wykonywania zawodu lekarza w związku ze skrajnie nieetyczną postawą. Oczywiście, jeszcze większą odpowiedzialność poniosłaby Anna. Jak mogła zgodzić się na jej żądanie?! To spektakularne fałszerstwo nie może przejść bez echa. Co stanie się z Kasią, kiedy wyjdzie na jaw? Co będzie, kiedy straci możliwość pracy w służbie zdrowia i w każdym innym zawodzie zaufania publicznego?