M jak miłość, odcinek 1867: Wspaniałomyślny Jakub nie odbierze Kasi domu. Nie zemści się na niewiernej żonie – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) odwiedzą Jakuba w agencji, by go namówić do prześwietlenia nadgarstka po urazie. Kuba potwierdzi, że dał ogłoszenie o sprzedaży domu, który z Kasią kupili na kredyt, ale nie spodziewa się szybkiej transakcji. Oznacza to, że nie zrobi nic, by wziąć odwet na niewiernej żonie, chociaż by mógł i choć zasugeruje mu to po raz kolejny Piotrek. Karski nie zgodzi się na rozwód z orzeczeniem o winie.

Jakub usłyszy, jak długo będzie czekał na rozwód w 1867. odcinku serialu „M jak miłość”

Chociaż bardzo by chciał, Jakub nie rozwiedzie się z Kasią szybko. To w praktyce niemożliwe. W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Piotrek poinformuje go, że proces rozwodu z orzeczeniem o winie byłby dłuższy od zwykłego, ale że powinien spróbować. Ale Kuba się na to nie zgodzi, a dom i kredyt będzie chciał podzielić na połowę. Niestety, to wszystko wydarzy się najwcześniej za pół roku. W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Karskiego odwiedzi Martyna (Magdalena Turczeniewicz) i poinformuje go, że może zostać w leśniczówce jeszcze przez co najmniej dwa miesiące, kiedy ona będzie mieszkać u Agaty (Lidia Pronobis).

Jakub dowie się o ciąży Kasi w 1867. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub w końcu pojedzie do szpitala na prześwietlenie. Zwlekał z tym, by w klinice nie natknąć się na Kasię, ale to mu się, niestety, nie uda. Przypadkiem usłyszy jej rozmowę z Anetą i tak się dowie, że żona jest w ciąży, ale nie wie, czy z nim, czy z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Stojąc w drzwiach zażąda testów na ojcostwo i ucieknie, nie chcąc konfrontacji. Czy zmieni zdanie w sprawie domu, kiedy usłyszy kłamstwa Kasi na temat dziecka? Żona przekona się, że jest jego, ale go oszuka twierdząc, że ojcem jest kochanek…