M jak miłość, odcinek 1867: Zdrowie Jakuba ucierpi przez Kasię. Woli sobie zaszkodzić, niż ją spotkać – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Aneta z Olkiem (Maurycy Popiel) pojawią się w agencji Jakuba i Marcina (Mikołaj Roznerski). Chodakowska wyśle męża po kawę, by móc swobodnie zmotywować Kubę do odwiedzenia kliniki.

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Aneta namówi Jakuba na wizytę w klinice

Aneta będzie bardzo przekonująca. Jak zwykle, zrobi wszystko, by postawić na swoim i zmusić przyjaciela do zajęcia się uszkodzonym nadgarstkiem:

- Musisz mi obiecać, że przyjedziesz dzisiaj do nas i prześwietlisz ten nadgarstek. Wiem, Kasia pracuje… Co prawda nie wiem, w jakich godzinach, ale… musisz się kiedyś z tym zmierzyć. To nie jest tak, że możesz jej unikać do końca życia – powie Kubie.

Karski niechętnie kiwnie głową i stwierdzi, że przyjedzie. W szpitalu dowie się, że Kasia jest w ciąży i nie wie, kto jest ojcem dziecka. Każe jej zrobić testy na ojcostwo.

Jakub dowie się, że czeka go pół roku ciężkiego stresu w 1867. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Piotrek (Marcin Mroczek) odbędzie z Jakubem rozmowę na temat rozwodu. Będzie miał dla niego radę:

- Uważam, że powinieneś wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie. W twojej sytuacji byłoby to w pełni uzasadnione. Sam proces pewnie potrwałby dłużej, ale to rozwiązanie daje ci pewne możliwości.

Ale Kuba absolutnie się na to nie zgodzi. To będzie oznaczało, że dom i kredyt podzielą z Kasią na połowę. Niestety, sama sprawa rozwodowa będzie mogła się zakończyć dopiero za pół roku. Oczekiwanie na termin i sama rozprawa – to będzie dramatyczny czas dla Karskiego.