M jak miłość, odcinek 1867: Przed Jakubem pół roku dramatu. Wcześniej nie dostanie rozwodu z Kasią - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia dowie się, że jest w ciąży w 1867 odcinku „M jak miłość”. Powie o tym Anecie (Ilona Janyst), która nie będzie jej szczędzić złośliwości. Obcesowo założy, że ojcem jest Mariusz (Mateusz Mosiewicz) i będzie więcej niż zaskoczona, kiedy Karska da jej do zrozumienia, że może nim być Jakub.

Długie oczekiwanie Jakuba na rozwód z Kasią w 1867 odcinku „M jak miłość”

Tymczasem Jakub nie chce mieć z Kasią już nic wspólnego. W 1867 odcinku „M jak miłość” będzie się chciał jak najszybciej rozwieść. Przekona się, jak w praktyce jest to trudne. Piotrek, który weźmie jego sprawę rozwodową, spróbuje go przekonać do tego, by ze swojego rozwodu wyciągnął jak najwięcej:

- Wiem, jakie jest twoje stanowisko, ale mimo wszystko uważam, że powinieneś wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie. W twojej sytuacji byłoby to w pełni uzasadnione. Sam proces pewnie potrwałby dłużej, ale to rozwiązanie daje ci pewne możliwości.

- Nie, Piotrek, już mówiłem. Bez orzekania o winie. Dom i kredyt dzielimy na pół – Jakub nie będzie chciał zamieniać rozwodu w zemstę.

- Okej. Twoja decyzja. Dam ci znać, jak będziemy mieli termin rozprawy.

- Ile to wszystko może potrwać?

- Myślę, że jakieś pół roku. Może trochę dłużej – odpowie Zduński.

Pół roku! Co najmniej tyle miesięcy Kuba będzie się jeszcze musiał męczyć, zanim zamknie – teoretycznie – rozdział życia związany z małżeństwem z Kasią. W trakcie rozmowy z Piotrkiem wpadnie Martyna (Magdalena Turczeniewicz), która pozwoli mu dłużej zostać w leśniczówce.

Jakub zażąda testu na ojcostwo w 1867 odcinku „M jak miłość”

W 1867 odcinku „M jak miłość” Jakub ulegnie namowom Anety i wreszcie pojedzie do szpitala prześwietlić nadgarstek. Zwlekał z tym tylko dlatego, że nie chciał natknąć się na Kasię. Niestety, tak się właśnie stanie, a przy okazji usłyszy coś, co zmieni jego życie – rozmowę żony z Chodakowską.

Dowie się o ciąży Kasi i jej braku pewności co do tego, kto jest ojcem. Powie jej, stojąc w drzwiach do pokoju lekarzy, że musi zrobić testy na ojcostwo. I natychmiast pobiegnie do windy, tak by uniknąć jakiejkolwiek rozmowy z żoną.