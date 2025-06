M jak miłość. Kiedyś Michalina Sosna wyglądała zupełnie inaczej. Uwagę przyciąga jeden odważny szczegół na jej ciele - ZDJĘCIA

M jak miłość. To jeszcze nie koniec konfliktu między Piotrkiem i Pawłem? Prywatnie bracia Mroczkowie też nie są do siebie podobni – ZDJĘCIA, WIDEO

Kama kusiła Marcina w serialu „M jak miłość”

Michalina Sosna to atrakcyjna aktorka, która potrafi wykorzystać atuty swojej urody, kiedy potrzebuje tego jej bohaterka w serialu „M jak miłość”. Już w 1741. odcinku po wieczorze panieńskim Alki (Izabela Perez), kiedy jeszcze pracowała jako striptizerka i tancerka erotyczna, zaprosiła Marcina do swojej sypialni, z czego ostatecznie nic nie wyszło, ponieważ myślał wtedy o Izie (Adriana Kalska). Z bogatego arsenału swoich kobiecych sztuczek Kama skorzystała także, kiedy Chodakowski opuścił leśniczówkę Martyny (Magdalena Turczeniewicz), ale wciąż był w niej zadurzony i nie odzyskał jeszcze pamięci, a ona usiłowała wzbudzić w nim pożądanie. Założyła komplet bez pleców, prężyła się przed nim i wyginała, kusiła… Wtedy nic to nie dało.

Kama dopięła swego w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Kama ostatecznie osiągnęła swój cel. Nie mogąc się doczekać oświadczyn ze strony Marcina, to ona oświadczyła się jemu w ostatnim odcinku przed wakacjami. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że Chodakowski został postawiony przez nią pod ścianą, a jej gest wyglądał dla wielu widzów na desperację.

Buntownicza Michalina i uwodzicielska Kama

Na swoim profilu na Instagramie Michalina Sosna chętnie publikuje prywatne zdjęcia. Jest na nich, oczywiście, zawsze umalowana i wygląda olśniewająco. Tym większą niespodzianką okazała się najnowsza publikacja, która pokazuje dwie Michaliny. Obok współczesnej, upozowanej gwiazdy jest i inna fotografia. To naturalna, nastoletnia Sosna, z ciemnymi włosami i… wielkim pająkiem na łydce. Fani od razu zwrócili na niego uwagę i posypały się komentarze:

- A tam był pająk na nodze i nie ma, co, uciekł?😍

- Piękna 🥲❤️ jaa Ciee tarantula na nodze 🤣

- A co to za pająk się przyczepił do łydki? 😉

- A co z pajączkiem się stało 🕷?

- Co się stało z tatuażem na łydce? 😊

Aktorka się przyznała, że był wykonany henną i zmył się pod prysznicem. Bardzo wielu followersów Sosny na jej profilu porównało ją na tym zdjęciu do młodej Victorii Beckham z czasów Spice Girls:

- Na 1. zdjęciu jak Victoria Beckham 😮😍

- Wyglądasz jak ładniejsza wersja Victorii B:-)

- Patrzę, Vitoria Beckham wrzuciła zdjęcie z młodości 🤪🤩 Piękna jak zawsze ❤️

- Myślałam, że to Victoria Beckham w młodości 😅🙈😊

- Myślałam, że to Victoria Beckham z pierwszego zdjęcia 🤩 ale czad, bunt, pająk na nodze, jest energia 😍

Ale są i tacy, którzy widzą podobieństwo do Halle Berry...

- Jak Halle Berry 👌🏻 Zgłaszać do Bonda!

- Wyglądasz jak Halle Berry 😮

...a nawet do Króla Popu:

- Na pierwszym zdjęciu trochę jak Michael Jackson 😊Ładnie.