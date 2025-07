M jak miłość. Magda nie zniesie utraty córki. To Julia zajmie jej miejsce w sercu Nadii - ZDJĘCIA

Julia wkroczyła między Magdę a Nadię w „M jak miłość”

Nie tak dawno w „M jak miłość” niegdyś zantagonizowane Magda i Julia zasypały topór wojenny dla dobra Nadii. Choć nie wszyscy fani serialu wierzą w taką przemianę, wygląda na to, że Malicka zmieniła się pod wpływem miłości do Dimy (Michaił Pszeniczny). Kiedyś zaszła w ciążę z Andrzejem (Krystian Wieczorek) i teraz czuje się w obowiązku, by zachowywać się przyzwoicie. Obiecała, że nie stanie między Magdą, która jej przebaczyła a dziewczynką, tak kochaną przez Budzyńską.

Urocza niespodzianka od Nadii dla Magdy we wrześniowym odcinku „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” i na Święcickiego przyjdzie kolej, by odpowiedzieć za poczynione zło w serialu. Odbędzie się rozprawa, przed którą Magda przeżyje wiele stresu związanego z koniecznością spojrzenia w twarz swojemu oprawcy.

Rozprawa przebiegnie po myśli Budzyńskich pomimo tego, że sąsiada bandyty będzie bronił adwokat jednej z najlepszych warszawskich kancelarii (Michał Siudek) – który wcześniej bronił Martyny (Magdalena Turczeniewicz) – wynajęty przez jego zamożnego brata Błażeja.

Święcicki dostanie wyrok czterech lat więzienia. Ale jeszcze przed jego ogłoszeniem do sądu przyjedzie Julia z niespodzianką od Nadii. Dziewczynka rękami Malickiej przekaże Magdzie swoje wsparcie w postaci włóczkowej maskotki i wiadomości:

„Hej, wiem, że masz jakąś ważną sprawę do załatwienia i się stresujesz - więc tak na szybko - baaardzo cię kocham i o nic się nie martw, bo wszystko będzie dobrze. A ciocia Julia zaraz ci coś da... Paaaaa"!

Magda stanie się zazdrosna o Nadię w nowym sezonie „M jak miłość”

Okaże się, że córka Dimy zrobiła maskotkę z małą pomocą Julii. W „M jak miłość” Budzyńska będzie bardzo wzruszona tym, że Nadia o niej pomyślała w tak istotnym dla niej dniu, ale pojawi się też w jej sercu ukłucie zazdrości. Wieczorem w domu powie Andrzejowi, że związek dziewczynki z Malicką ją martwi. Nierozumiejący problemu mąż zdziwi się, mówiąc, że ich relacja jest przecież naprawdę dobra.

Okaże się jednak, że właśnie to stanowi – wedle Magdy – sedno problemu:

- No właśnie... Wstyd mi i próbuję z tym walczyć, ale... jestem piekielnie zazdrosna o uczucia Nadii. Mam wrażenie, że Julia... że ona po prostu zajęła moje miejsce.

Czy rzeczywiście tak się stanie i dziewczynkę pochłonie jej nowe życie z tatą i jego nowa partnerką?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

M jak miłość. Rozkwit związku Julii i Dimy w nowym sezonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.