M jak miłość. Magda zwierzy się Kindze, że jej koszmar się skończył! Nie wyczuje zbliżającego się zagrożenia? - ZDJĘCIA

Błażej wkroczy do gry w „M jak miłość” we wrześniu

W nowym sezonie „M jak miłość” Święcicki nie pozwoli, by wyrok uniemożliwił mu urzeczywistnienie jego marzenia zniszczenia Magdy. Postanowi wykorzystać do tego młodszego brata Błażeja. To on, bogaty i wykształcony, zadba o dobrego adwokata (Michał Siudek), tego samego, który zajmował się sprawą Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

Magda i Kinga stracą fundację pomocy w zakresie praw dziecka w „M jak miłość” w nowym sezonie?

W „M jak miłość” Błażej zaznaczy, że znowu musi mu pomagać w wyjściu z kłopotów. W odpowiedzi Kazimierz wypomni mu, że to dzięki niemu wyrwał się z domu i zrobił karierę, że to on nadstawiał za niego karku… Sugerując tym samym, że przyszedł czas zapłaty za jego poświęcenie. Zacznie namawiać Błażeja, żeby poszukał haków na fundację jej i Kingi, tak by Budzyńska „dostała za swoje”. Obieca, że jeżeli coś znajdzie, to wycofa się z jego życia i już nigdy o nic go nie poprosi. Błażej uzna, że warto spróbować...

Magda będzie świętować wyrok Święcickiego w „M jak miłość” po wakacjach

Po rozprawie, w nowym sezonie „M jak miłość” Magda i Andrzej (Krystian Wieczorek) wrócą do domu, w którym Budzyńska, wiedząc, że Święcicki siedzi za kratami, wreszcie poczuje się bezpiecznie. Niedługo potem będą mieli gości. Przyjadą Kinga i Piotrek (Marcin Mroczek), by wspólnie świętować wyrok dla Kazimierza. Magda powie przyjaciółce, jak się miewa:

- Wygląda na to, że wreszcie mamy ten koszmar za sobą. Choć nadal czuję jakiś niepokój...

Kinga ją pocieszy, a Budzyńska słówkiem się nie zająknie na temat gestu podrzynanego gardła, jaki w jej kierunku wykonał wyprowadzany z sali sądowej, skuty Święcicki...

