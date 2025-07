M jak miłość. Marysia odmłodnieje! Ta metamorfoza odjęła Małgorzacie Pieńkowskiej lat - ZDJĘCIA

Nowy sezon „M jak miłość” przywita widzów odmłodzoną Marysią?

Przez 25 lat gry w serialu „M jak miłość” Małgorzata Pieńkowska przyzwyczaiła widzów do krótkiej fryzury i lekko kręconych włosów. Stąd nowy wizerunek jest tak zaskakujący. Włosy gładkie i do ramion – to spora zmiana. Na lepsze! Aktorce od razu ubyło 10 lat, a miejsce matrony zajęła zalotna kobieta. Fanom ten nowy wizerunek natychmiast się spodobał, czemu dali wyraz w komentarzach na jej profilu na Instagramie:

- Śliczna fryzura😉👍

- Pięknie w tej fryzurze Ci Małgosiu. Miłego dnia🌹🤗❤️

- Musi Pani zawalczyć o takie włosy w „M jak miłość” 😍

- Ale cudo !!! 10 lat mniej niż look z „Emki”, proszę w takich włoskach pozostać 😍

- Dzień dobry! 🌸 Cudownie Pani wygląda – jak zawsze pełna klasy i uroku! Aż miło zaczynać dzień, widząc tak promienny uśmiech i tyle pozytywnej energii na zdjęciu. Życzę Pani pięknego dnia, pełnego radości, ciepła i małych cudów, które sprawiają, że codzienność staje się wyjątkowa 💫✨

- Pięknie pani wygląda😍

- Ależ Pani piękna ! 😍

- O jak ślicznie Pani wygląda 😍😍

Jesienią w "M jak miłość" Marysia zderzy się z dramatem syna

Piękna Marysia przeżyje znowu – który to już raz…? - trudne chwile w nowym sezonie serialu „M jak miłość”. Wypadek samochodu syna (Rafał Mroczek) na drodze do Grabiny wywróci wszystko do góry nogami. We wrześniu dowiemy się, jak do niego doszło. Co było pierwsze – kraksa, czy bójka z Dominikiem Walatem (Bartosz Surówka), która mogła go sprowokować do odwetu…

Marysia nie zawiedzie Pawła w „M jak miłość” po wakacjach

Dramatyczny wypadek Franki (Dominika Kachlik) i Pawła spowoduje, że Rogowscy, a zwłaszcza Marysia, znowu będą musieli doglądać Pawła. Właśnie jego, podczas gdy jego ciężko ranną żoną będą się zajmować lekarze w szpitalu. Syn będzie potrzebował pomocy przy Antosiu (Mark) – sam nie sprosta wyzwaniom tacierzyństwa.

