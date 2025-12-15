M jak miłość, odcinek 1899: Szokujący finał ucieczki Franka od Doroty i Bartka! Odnajdzie go, ale od tej rozmowy zależy, co dalej z osieroconym chłopcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ucieczka Franka od Doroty i Bartka w 1899 odcinku "M jak miłość", ostatnim w 2025 roku, będzie miała szokujący finał! Zanim jednak Lisiecki znajdzie chłopca, z którym jego żona zaprzyjaźniła się w szpitalu, przekona się, jak trudno mu znaleźć wspólny język z dzieckiem po tak bolesnych przejściach.

Dramatyczne przeżycia Franka w serialu "M jak miłość"

Tylko w ostatnim czasie Franek sporo przeżył. Został pobity przez brutalnego ojczyma (Marcin Sitek), dowiedział się, że stracił domu, doznał poważnej kontuzji, a jego kariera piłkarska jest zagrożona nie tylko wskutek urazu, lecz także operacji nogi, którą przeszedł w klinice Olka (Maurycy Popiel) kilka miesięcy temu. Póki co Franek nie wie, gdzie będzie teraz mieszkał, czy trafi do domu dziecka, czy rodziny zastępczej. A najgorsze jeszcze przed nim.

Zobacz też: M jak miłość. Ostatni odcinek w tym roku, a po nim niespodzianka na święta. Zmiana pory emisji - ZDJĘCIA

Franek wśród gości na imprezie Doroty i Bartka w siedlisku w 1899 odcinku "M jak miłość"

Podczas imprezy w siedlisku, kiedy to w 1899 odcinku "M jak miłość" Bartek ogłosi w końcu Dorocie, że kupił dla niej pensjonat Budzyńskich, w ogrodzie pojawi się zaproszeni goście. Nie tylko Franek, którego do Grabiny przywiezie z kliniki Aneta (Ilona Janyst), lecz także Barbara (Teresa Lipowska) z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i przyjaciele Lisieckich - Jagoda (Katarzyna Kołeczek) z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski).

Na przyjęciu nowych właścicieli siedliska w 1899 odcinku "M jak miłość" pojawi się także Michał (Igor Pawłowski), chłopak Basi (Karina Woźniak), zdolny piłkarz, który od razu wzbudzi podziw Franka. To właśnie on niechcący wyjawi nastolatkowi, że po kontuzji nie wróci już na boisko, że po takim urazie nogi nie ma co liczyć na to, że zostanie zawodowym piłkarzem.

Franek odkryje kłamstwo Doroty i Anety w 1899 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach Franek w 1899 odcinku "M jak miłość" poczuje się oszukany przed Dorotę i Anetę. Wybuchnie gniewem i zacznie im robić wymówki, że nie powiedziały mu, że leczenie i rehabilitacja i tak pójdą na marne, bo już nigdy nie będzie grał w piłkę nożną. Wzburzony Franek ucieknie, a wszyscy goście Doroty i Bartka od razu zaczną szukać chłopca. Drżąc ze strachu, że może stać mu się krzywda.

Bartek znajdzie Franka po ucieczce w 1899 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie w 1899 odcinku "M jak miłość" to Bartek znajdzie Franka i przekona go, żeby zgodził się na rozmowę z Dorotą i Anetą. Jak podaje "Świat Seriali" obie szczerze z chłopcem porozmawiają, nie tylko o jego sytuacji prawnej po odebraniu ojczymowi praw rodzicielskich, ale także o jego stanie zdrowia i szansach na to, że po kontuzji wróci do pełni sił. Wspólnymi siłami pocieszą Franka, który jeszcze bardziej zbliży się do Doroty. Dostrzegł w niej swoją zmarłą matkę, ale po tej rozmowie ich relacje ulegną dużym zmianom...

Co dalej z Frankiem w "M jak miłość"? Czy Dorota i Bartek go adoptują?

O tym, czy Dorota i Bartek adoptują Franka, czy wystąpią o adopcję chłopca, z którym Lisiecką połączyła tak silna więź, widzowie przekonają się dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość" w 2026 roku. Po 1899 odcinku długa przerwa w emisji serialu, która potrwa aż do poniedziałku, 12 stycznia 2026 r.