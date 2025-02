M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Podstępnemu Mariuszowi nie zależy na szczęściu Kasi. Nakłoni ją do zdrady! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1847 odcinku serialu „M jak miłość” Kasia (Paulina Lasota) będzie się starała odsunąć na bok myśli o Mariuszu (Mateusz Mosiewicz), zagrażającym jej małżeństwu z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). Postawi szkolnej miłości sprawę jasno – żadnych kontaktów. Ale on, po tym, jak na wizycie kontrolnej uprosi ją, by pozostali przyjaciółmi. Jednak za kilka godzin ponownie zjawi się w klinice i błagając o pomoc wyciągnie ją do restauracji. Tam w 1847 odcinku "M jak miłość" dojdzie do zdrady Kasi z podstępnym Mariuszem!