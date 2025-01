M jak miłość, odcinek 1847: Kasia pójdzie na kolację z Mariuszem. Zdradzi Jakuba! – ZDĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1849: Julia przeżyje brutalny atak w Grabinie, ale trafi do szpitala! Nie będzie wiedziała, kto jej to zrobił. Ruszy śledztwo! - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W Kasi odżyło uczucie do szkolnej miłości. W klinice podaruje mu książkę – prezent od Mariusza, jaki dostała od niego po maturze – którą znajdzie w domu po wielogodzinnych poszukiwaniach. Potem Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zauważy żonę i Mariusza trzymających się za ręce w 1844. odcinku serialu „M jak miłość” i wkurzy się na nią. Nie uwierzy w jej tłumaczenia, że to tylko zwykłe podziękowanie pacjenta za opiekę.

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz namówi Kasię na kolację

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” na nic się zda postanowienie Kasi zerwania kontaktu z Mariuszem. W obliczu wstrząsu, jaki w Jakubie wywoła zabicie gangstera Roberta (Kamil Drężek), zrozumie ona, jak bardzo kocha męża i będzie chciała pomóc mu pogodzić się z tym, co stanie się w leśniczówce Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Jednak urok dawnego chłopaka wciąż będzie na nią działał i Karska podejmie złą decyzję. Do kliniki przyjdzie Mariusz na badania kontrolne. I choć Kasia zapowie mu, że muszą ukrócić wzajemne relacje, on nie da za wygraną i poprosi, by mogli nadal się widywać jako przyjaciele. Nie powinien tego robić, a Kasia – wbrew sobie – przystanie na to. I już kilka godzin później Mariusz znów ją nawiedzi! Tak sprytnie ją omota, że Kasia zgodzi się zjeść z nim kolację.

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia zdradzi Jakuba

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” kolacja potoczy się po myśli Mariusza, który prze do reaktywacji związku z Kasią, choć teraz jest już przecież mężatką. Posiłek zakończy się gorącym pocałunkiem. To przecież zdrada! Kasia będzie tego świadoma i kiedy ochłonie, powie byłemu chłopakowi, że zrobiła błąd i wybiegnie z restauracji. Namolny Mariusz nie odpuści - w końcu ponoć długo jej szukał. Będzie nadal wysyłał jej SMS-y, w tym zapowiadający, że już nigdy nie przestanie o niej myśleć… Za daleko to wszystko zmierza – Kasia przekroczy kolejną czerwoną linię. I będzie udawać, że śpi, kiedy Jakub wróci do domu. Nie będzie w stanie z nim rozmawiać…