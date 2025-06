M jak miłość. To Jakub wykona pierwszy krok! Da sobie szansę na nowe życie z Martyną - ZDJĘCIA

Jakub nie będzie musiał szukać dla siebie domu po wakacjach w serialu „M jak miłość”

Jesienią w serialu „M jak miłość” Jakub już raczej nie będzie musiał poszukiwać nowego miejsca, bo z leśniczówki Martyny już się nie wyprowadzi. To, że w ogóle się tam znalazł, jest zasługą Wysockiej, przejętej dramatem, który zafundowała mu Kasia, zdradzając go z Mariuszem i żądając rozwodu. Lekarka zaproponowała mu wówczas, by pomieszkał u niej, kiedy ona wprowadzi się do swojej przyjaciółki Agaty (Lidia Pronobis). Pomoc przy jej małym dziecku bardzo się jej przydaje, kiedy mąż przebywa w USA. Tymczasem dom, który kupili z żoną na kredyt, Kuba postanowił sprzedać.

Martyna i Jakub wyciągną lekcje z przeszłości we wrześniowych odcinkach „M jak miłość”

Kiedy minie pierwszy szok oraz uczucie całkowitej beznadziei i upokorzenia, Jakub w kolejnym sezonie „M jak miłość” dojdzie do wniosku, że chce dla siebie w życiu jeszcze czegoś więcej po tym, jak skrzywdziła go Kasia. Odbije się od dna. Poczuje, że nie chce i nie potrafi być sam do końca życia tylko dlatego, że został zdradzony. Tym bardziej, że już wcześniej zauważył, że całkiem niedaleko jest ktoś, kto dzieli z nim te same pasje.

Nowe rozdanie u Martyny i Jakuba we wrześniowych odcinkach „M jak miłość”

W „M jak miłość” po wakacjach przeżyte dramaty osobiste jeszcze dobitniej uświadomią Martynie i Jakubowi, jak wiele ich łączy. Całkiem naturalnie, jak gdyby była to oczywista kolej rzeczy, ich sympatia do siebie przybierze na sile. Punktem zwrotnym w ich relacji będzie wesele Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). To Kuba wykona pierwszy krok i zaprosi Wysocką, by mu towarzyszyła podczas uroczystości. Pójdą na nią razem. Czy Marcina ukłuje zazdrość, kiedy zobaczy ich razem? A co powie Kama na obecność na swoim ślubie dawnej kochanki męża…? Przekonamy się już jesienią!