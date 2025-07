Na Wspólnej, odcinek 4060: Renata i Sławek odzyskają Zosię! Taki będzie ostateczny finał sprawy ich adoptowanej córki

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" Renata kolejny raz przyjedzie do szpitala, aby zobaczyć się z Zosią! Tym bardziej, że po przekupieniu pielęgniarki przez Marzenę (Katarzyna Zielińska-Jaworska), Dziedzicowej uda się spotkać z córką, która wciąż będzie za nią płakać, a na dodatek w ramach protestu odmówi nawet jedzenia. I wówczas biologiczna babcia sama skontaktuje się z żoną Sławka (Mariusz Słupiński), która oczywiście natychmiast zjawi się na miejscu i wygarnie jej, do czego doprowadziła, czym doprowadzi ją do łez!

I już w 4060 odcinku "Na Wspólnej" nie dostanie się do Zosi, bo na miejscu już nie będzie ani Marzeny, ani pielęgniarki, której ona wcześniej wręczy łapówkę. A zamiast nich ta, która odseparowała ją od przybranej córki, gdy wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dziedziców wraz z pracownicą ośrodka, od której dowie się, że Zosia ma zostać przez nią zabrana, co doprowadzi ją do rozpaczy!

- Ona nie będzie chciała jeść. Będzie płakać. Nie róbcie jej tego, proszę - zacznie błagać je Renata.

- Zadbamy o nią. Naprawdę. Niczego u nas nie będzie jej brakować - zapewni ją kobieta.

- Niech pani zrozumie. Nie może pani jej zabrać - wyzna jej pielęgniarka.

Marzena wycofa swoje zawiadomienie przeciwko Dziedzicom w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak wszystko się zmieni, gdy w 4060 odcinku "Na Wspólnej" na miejscu pojawi się Kazimiera Michalczyk, która będzie prowadzić sprawę Zosi z ramienia ośrodka adopcyjnego! A to dlatego, że urzędniczka przekaże wszystkim radosną nowinę o umorzeniu śledztwa przeciwko Dziedzicom, dzięki czemu Zosia będzie mogła z powrotem trafić do swoich tymczasowych opiekunów!

- Przepraszam. Co tu się dzieje? Prowadzę tę sprawę z ramienia ośrodka adopcyjnego i właśnie wracam z komendy. Proszę, tu jest decyzja - przekaże Kazimiera.

- Jaka decyzja? - spyta pracownica.

- O umorzeniu sprawy. Dziecko wraca do swoich tymczasowych opiekunów. Pani Renaty i Sławomira Dziedziców. Pani Kruczek wycofała swoje zawiadomienie - wyjaśni Michalczyk, po czym zwróci się do Dziedzicowej - Zosia wraca do Państwa.

I w tym momencie w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Renata aż zaleje się łzami, ale tym razem już ze szczęścia, bo aż nie będzie mogła w to uwierzyć. Jednak Kazimiera da jej jasno do zrozumienia, że to nie jest żaden żart i może w końcu z powrotem zabrać Zosię do domu!

- Naprawdę? - spyta z niedowierzaniem wzruszona Renata.

- Naprawdę. Możecie jechać do domu - potwierdzi Kazimiera.

- Zapraszam, zaprowadzę panią do dziecka - powie pielęgniarka.

- Zosiu! - krzyknie przeszczęśliwa Dziedzicowa.

Zosia wróci do Renaty i Sławka w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Renata i Zosia padną sobie w objęcia, czym ujmą obie pracownice ośrodków. I nic dziwnego, gdyż będzie to naprawdę poruszająca scena! Oczywiście, Dziedzicowa od razu skontaktuje się także z mężem, któremu przekaże radosną nowinę, ale on dowie się o niej także i bezpośrednio od Marzeny, która zjawi się przed ich domem, aby o wszystkim im powiedzieć.

Tyle tylko, że w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Sławek nie będzie chciał z nią rozmawiać i zamknie jej drzwi przed nosem, gdyż już wystarczająco się przez nią nacierpią. Dziedzic nie będzie chciał, aby Marzena zepsuła im radość z powrotu Zosi do domu, co wreszcie stanie się faktem!